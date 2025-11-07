Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Liverpool por la Premier League

Manchester City y Liverpool se enfrentan en un duelo clave en las aspiraciones de cada equipo de alcanzar el liderato de la Premier League que hasta ahora está en manos del Arsenal.

Los Gunners suman 25 puntos y justo después aparecen los ciudadanos con 19 unidades y los Reds con 18.

A qué hora es el partido de Manchester City vs. Liverpool

El partido de Manchester City vs. Liverpool es este domingo 9 de noviembre, a las 13.30 horas.

Dónde ver a Manchester City vs. Liverpool

El partido de Manchester City vs. Liverpool se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.