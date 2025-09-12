Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por la liga inglesa

Dónde ver a Manchester City vs. Manchester United por la liga inglesa.

La cuarta fecha de la Premier League tendrá uno de los duelos más atractivos del fin de semana. El Manchester City y Manchester United se enfrentan en un nuevo derbi de la ciudad.

Los ciudadanos arrancan la jornada en el 13° puesto de la clasificación con tan solo tres puntos. Un poco mejor es el panorama de los Diablos Rojos que marchan novenos con cuatro unidades.

A qué hora es el partido de Manchester City vs. Manchester United

El partido de Manchester City vs. Manchester United es este domingo 14 de septiembre, a las 12.30 horas.

Dónde ver a Manchester City vs. Manchester United

El partido de Manchester City vs. Manchester United se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.