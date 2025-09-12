Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por la liga inglesa
El derbi de la ciudad encuentra a los protagonistas lejos de los puestos de avanzada de la clasificación.
La cuarta fecha de la Premier League tendrá uno de los duelos más atractivos del fin de semana. El Manchester City y Manchester United se enfrentan en un nuevo derbi de la ciudad.
Los ciudadanos arrancan la jornada en el 13° puesto de la clasificación con tan solo tres puntos. Un poco mejor es el panorama de los Diablos Rojos que marchan novenos con cuatro unidades.
A qué hora es el partido de Manchester City vs. Manchester United
El partido de Manchester City vs. Manchester United es este domingo 14 de septiembre, a las 12.30 horas.
Dónde ver a Manchester City vs. Manchester United
El partido de Manchester City vs. Manchester United se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
