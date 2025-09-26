Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. España en el Mundial Sub 20
Africanos y europeos se enfrentan en el Estadio Nacional por el Grupo C de la competencia.
Marruecos y España darán vida a uno de los duelos inaugurales del Grupo C del Mundial Sub 20 de Chile.
Africanos y europeos comparten el grupo junto a Brasil y México.
A qué hora es el partido de Marruecos vs. España
El partido de Marruecos vs. España es este domingo 28 de septiembre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Marruecos vs. España
El partido de Marruecos vs. España se transmite por Dsports
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
