El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. España en el Mundial Sub 20

Africanos y europeos se enfrentan en el Estadio Nacional por el Grupo C de la competencia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: RFEF.

Marruecos y España darán vida a uno de los duelos inaugurales del Grupo C del Mundial Sub 20 de Chile.

Africanos y europeos comparten el grupo junto a Brasil y México.

A qué hora es el partido de Marruecos vs. España

El partido de Marruecos vs. España es este domingo 28 de septiembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Marruecos vs. España

El partido de Marruecos vs. España se transmite por Dsports

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.

