Dónde y a qué hora ver a México vs. Argentina en el Mundial Sub 20
El conjunto Azteca y los Albicelestes quieren meterse en las semifinales de la competencia.
Esta sábado continúa la acción del Mundial Sub 20 de Chile 2025. En esta jornada, México y Argentina intentarán avanzar a las semifinales de la competencia en el Estadio Nacional.
El conjunto Azteca fue el verdugo de la Roja en los octavos de final tras imponerse por 4-1. Por su parte, la Albiceleste goleó 4-0 a Nigeria.
A qué hora es el partido de México vs. Argentina
El partido de México vs. Argentina es este sábado 11 de octubre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a México vs. Argentina
El partido de México vs. Argentina se transmite por Dsports y Chilevisión.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO, chilevision.cl y MiCHV.
