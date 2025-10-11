Dónde y a qué hora ver a México vs. Argentina en el Mundial Sub 20

Dónde ver a México vs. Argentina en el Mundial Sub 20.

Esta sábado continúa la acción del Mundial Sub 20 de Chile 2025. En esta jornada, México y Argentina intentarán avanzar a las semifinales de la competencia en el Estadio Nacional.

El conjunto Azteca fue el verdugo de la Roja en los octavos de final tras imponerse por 4-1. Por su parte, la Albiceleste goleó 4-0 a Nigeria.

A qué hora es el partido de México vs. Argentina

El partido de México vs. Argentina es este sábado 11 de octubre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a México vs. Argentina

El partido de México vs. Argentina se transmite por Dsports y Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO, chilevision.cl y MiCHV.