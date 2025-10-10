Dónde y a qué hora ver a Noruega vs. Israel por las Eliminatorias europeas

Este sábado continúa la acción de las Eliminatorias europeas, teniendo el duelo de Noruega contra Israel como uno de los partidos destacados.

El elenco liderado por Erling Haaland quiere dar un paso más hacia la Copa de 2026, pues hasta ahora son líderes con campaña perfecta tras cinco encuentros disputados.

A qué hora es el partido de Noruega vs. Israel

El partido de Noruega vs. Israel es este sábado 11 de octubre, a las 13.00 horas.

Dónde ver a Noruega vs. Israel

El partido de Noruega vs. Israel se transmite por ESPN 2.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.