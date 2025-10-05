Dónde y a qué hora ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20.

Este sábado se define el Grupo E del Mundial Sub 20.

Nueva Caledonia enfrenta a Francia en el estadio Fiscal de Talca.

A qué hora es el partido de Nueva Caledonia vs. Francia

El partido de Nueva Caledonia vs. Francia es este domingo 5 de octubre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia

El partido de Nueva Caledonia vs. Francia se transmite por DSports+ Plus.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Amazon Prime Video y DGO.