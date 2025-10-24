Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Sevilla por la liga española

Este viernes arranca la décima fecha de la liga española con el duelo en el que se enfrentarán el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo contra la Real Sociedad.

Los andaluces esperan dejar atrás la última derrota en casa y volver a las victorias en el campeonato.

Por su parte, los de Anoeta esperan alcanzar su segundo triunfo en el torneo para salir del fondo de la clasificación.

A qué hora es el partido de Real Sociedad vs. Sevilla

El partido de Real Sociedad vs. Sevilla es este viernes 24 de octubre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Real Sociedad vs. Sevilla

El partido de Real Sociedad vs. Sevilla se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.