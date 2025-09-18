Dónde y a qué hora ver a Samoa vs. Chile por el repechaje para el Mundial de Australia 2027

Los Cóndores a cargo del técnico Pablo Lemoine enfrentarán este sábado a Samoa en el marco del duelo de ida del repechaje para el Mundial de Australia 2027.

El elenco nacional intentará conseguir un resultado positivo que les permita sellar la clasificación a la Copa en el estadio Sausalito.

“Nosotros tenemos que aprovechar que Samoa viene con bastante desgaste y nuestro primer objetivo es este fin de semana para después definir en Viña del Mar”, señaló hace unos días Lemoine.

A qué hora es el partido de Samoa vs. Chile

El partido de Samoa vs. Chile es este sábado 20 de septiembre, a las 16.30 horas.

Dónde ver a Samoa vs. Chile

El partido de Samoa vs. Chile se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.