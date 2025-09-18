Dónde y a qué hora ver a Samoa vs. Chile por el repechaje para el Mundial de Australia 2027
Los Cóndores esperan conseguir un buen resultado en Estados Unidos para definir la serie en Viña del Mar.
Los Cóndores a cargo del técnico Pablo Lemoine enfrentarán este sábado a Samoa en el marco del duelo de ida del repechaje para el Mundial de Australia 2027.
El elenco nacional intentará conseguir un resultado positivo que les permita sellar la clasificación a la Copa en el estadio Sausalito.
“Nosotros tenemos que aprovechar que Samoa viene con bastante desgaste y nuestro primer objetivo es este fin de semana para después definir en Viña del Mar”, señaló hace unos días Lemoine.
A qué hora es el partido de Samoa vs. Chile
El partido de Samoa vs. Chile es este sábado 20 de septiembre, a las 16.30 horas.
Dónde ver a Samoa vs. Chile
El partido de Samoa vs. Chile se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.