Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Villarreal por la liga española
El conjunto de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez quiere sumar ante el Submarino Amarillo.
Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se preparan para enfrentar un nuevo desafío en LaLiga Esta vez el conjunto andaluz recibe al Villarreal por la sexta fecha de la competencia.
El Sevilla sale en busca de su tercera victoria en el campeonato para continuar escalando en la clasificación. Ante Alavés ganaron con gol del Niño Maravilla.
A qué hora es el partido de Sevilla vs. Villarreal
El partido de Sevilla vs. Villarreal es este martes 23 de septiembre, a las 16.30 horas.
Dónde ver a Sevilla vs. Villarreal
El partido de Sevilla vs. Villarreal se transmite por DSports 2.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO y Amazon Prime Video.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.