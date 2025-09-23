Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Villarreal por la liga española

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Villarreal por liga española. . Por @sevillafc

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se preparan para enfrentar un nuevo desafío en LaLiga Esta vez el conjunto andaluz recibe al Villarreal por la sexta fecha de la competencia.

El Sevilla sale en busca de su tercera victoria en el campeonato para continuar escalando en la clasificación. Ante Alavés ganaron con gol del Niño Maravilla.

A qué hora es el partido de Sevilla vs. Villarreal

El partido de Sevilla vs. Villarreal es este martes 23 de septiembre, a las 16.30 horas.

Dónde ver a Sevilla vs. Villarreal

El partido de Sevilla vs. Villarreal se transmite por DSports 2.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO y Amazon Prime Video.