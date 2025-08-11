Dónde y a qué hora ver a Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.

Este jueves, Universitario y Palmeiras se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo peruano superó la fase de grupos en el segundo puesto del Grupo B, por debajo de River Plate y por encima de Independiente del Valle y Barcelona.

Por su parte, la escuadra colorada fue líder del Grupo G, por delante de Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal.

A qué hora ver Universitario vs. Palmeiras

El partido de Universitario vs. Palmeiras es este jueves 14 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Universitario vs. Palmeiras

El partido de Universitario vs. Palmeiras se transmite por ESPN 5.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.