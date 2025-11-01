Dónde y a qué hora ver Argentina vs. Bélgica por el Mundial Sub 17
Este lunes arranca el certamen planetario en Qatar.
Argentina debuta ante Bélgica en el Mundial Sub 17.
El encuentro se disputara en la cancha Academy Pitch 2 de la Aspire Zone.
A qué hora es el partido de Argentina vs. Bélgica
El partido de Argentina vs. Bélgica es este lunes 3 de noviembre, a las 11.45 horas.
Dónde ver a Argentina vs. Bélgica
El partido de Argentina vs. Bélgica se transmite por DSports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.