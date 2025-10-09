SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver el amistoso entre Chile y Perú por TV abierta y streaming

Este viernes la Roja recibe a la Bicolor en el estadio Bicentenario de La Florida.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
Dónde ver el amistoso entre Chile y Perú por TV abierta y streaming. JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

La Roja adulta enfrenta este viernes un nuevo desafío amistoso. Aprovechando la fecha FIFA de octubre, el combinado nacional se medirá contra Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

Ambas selecciones llegan golpeadas desde las Eliminatorias, pues ninguno de los conjuntos logró meterse en el repechaje y acabaron en la parte baja de la tabla.

Por lo mismo, tanto las selección de Chile como la de Perú tendrán técnicos interinos en las bancas.

A qué hora es el partido de Chile vs. Perú

El partido de Chile vs. Perú es este viernes 10 de octubre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Chile vs. Perú

El partido de Chile vs. Perú se transmite por Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl y la aplicación MICHV.

