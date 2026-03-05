SUSCRÍBETE
    DT de Palestino explica el baile táctico que le dio a Paqui Meneghini en la U para eliminarlo en la Sudamericana

    El entrenador de los árabes, Cristián La Nona Muñoz, señaló cuáles son los puntos y las variables que explotó para vencer a Paqui Meneghini en la pizarra del Nacional.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El DT de Palestino Cristián Muñoz explicó el planteamiento ante la U. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Palestino asestó un duro golpe a Universidad de Chile. El equipo árabe venció 2-1 a los azules, con un gol en el quinto minuto de descuento. Suficiente para eliminar a los estudiantiles en la fase previa de la Copa Sudamericana y dejarlos, de manera muy prematura, sin torneos internacionales por el resto de la temporada.

    Tras el triunfo en un Estadio Nacional (aún pesa el castigo de la U impuesto por Conmebol), el técnico del equipo ganador Cristián Muñoz analizó lo que ocurrió en el partido que dejó a sus dirigidos en la fase grupal del segundo torneo en importancia de Sudamérica, a nivel de clubes.

    Didácticamente, paso a paso y con conceptos claros; la Nona explicó cuáles fueron las carencias y desventajas que constató en el equipo azul, antes de enfrentar el duelo Ñuñoa.

    “A ver, la verdad es que todos los sistemas tienen fortalezas y debilidades. El 3-5-2 tiene ventajas para acumular mucha gente por dentro. Sin embargo, tiene una gran debilidad en las bandas. Eso, porque no tiene sostén ni extremos que ayuden en la colaboración defensiva a los laterales”, advirtió el exvolante del cuadro universitario.

    Asimismo, agregó que “nuestro plan de juego era ese. Teníamos que liberar rápido los lados contrarios. La U cargaba mucha gente por el sector del balón, entonces, queríamos encontrar rápido al extremo en los duelos o con el desdoble de los laterales. La U juega muy bien el juego interior, pero la debilidad es la banda y nosotros tratamos de explotar eso”.

    Buena lectura

    Al margen de ese planteamiento inicial, la gran fortaleza de Muñoz fue leer que es lo que necesitaba su equipo en la segunda parte, siempre con la idea de asestar el golpe a los dirigidos de Francisco Paqui Meneghini. En ese aspecto, el ingreso de César Munder fue clave para debilitar a un equipo cansado.

    “Explotamos las bandas con (Jonathan) Benítez y con (Martín) Araya. Los cambios estaban cantados, nuestros extremos se desgastaron y metí a (César) Munder y a Bryan (Carrasco)”, acentuó Muñoz en la conferencia de prensa después de la victoria.

    En esa línea, el DT Palestino que “la U había tenido un gran desgaste, tenían que cambiar sus laterales o meter un mediocampista de contención y fue realmente lo que hicieron. Los cambios tenían que venir por banda y eso lo teníamos claro”.

    Además, el entrenador comparó este encuentro con el empate sin goles que protagonizaron ambos rivales en La Cisterna, hace algunas semanas, por la Liga de Primera.

    “Había gente que en ese partido no teníamos disponible. César Munder para nosotros es como Lucas Assadi o Javier Altamirano en la U, entró de manera extraordinaria, muy bien, fue determinante para nosotros”, expresó La Nona.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaPalestinoUniversidad de ChileCristián La Nona MuñozFrancisco Paqui Meneghini

