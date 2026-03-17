El adolescente de 16 años que va al rescate del arco de Bayern Múnich en la Champions League

El entrenador Vincent Kompany tiene un inesperado problema por estas horas en Bayern Múnich. Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich y Leon Klanac, sus cuatro arqueros para esta temporada, están lesionados para afrontar el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League ante Atalanta. De esta forma la lista corrió y llegó hasta Leonard Prescott, un adolescente de 16 años nacido en Nueva York, quien tendría la misión de defender el arco con más historia de ese país.

Sin embargo, el recorrido para llegar a este inminente debut es bastante insólito. Manuel Neuer, el meta alemán más importante de las últimas décadas, campeón del mundo en 2014, sufrió un desgarro en la pierna izquierda el 8 de marzo, por lo que quedó descartado para ambos duelos ante el elenco italiano.

Jonas Urbig, de 22 años y que ha sido el suplente del mencionado Neuer, tuvo una conmoción cerebral en el partido de ida ante Atalanta. Su fecha de retorno aún no ha sido establecida por el cuerpo médico del cuadro de Múnich.

El tercero en esta lista es el experimentado Sven Ulreich, de 37 años y que durante varias temporadas fue sustituto en el equipo. El alemán sufrió una rotura en el aductor derecho en el partido del sábado contra Bayer Leverkusen, en el que igualaron 1-1 por la Bundesliga.

El cuarto es Leon Klanac, meta titular en la Sub-19 del club, pero que se encuentra con una grave lesión en el muslo desde diciembre, por lo que no está en condiciones. Así, la lista llegó hasta Prescott, que cumplirá los 17 años recién el 23 de septiembre.

Sin embargo, el nacido en América del Norte, hijo de madre alemana y padre estadounidense, ya forma parte de las selecciones juveniles de Alemania, ya que creció en Berlín. Llegó al club en 2023 y es pequeño solo en edad, porque sus 1,96 metros de altura marcan presencia en la portería, los que se pudieron apreciar durante el duelo de ida de esta llave contra Atalanta en Italia, en el que fue suplente.

🤯🇩🇪 Atentos a Leonard Prescott, la nueva JOYA que tiene Bayern Munich en el arco.



Tiene 16 años, mide 1.96 metros y ya se entrena con el primer equipo, una bestia… 💎 pic.twitter.com/wIM898UCIA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 18, 2026

La vuelta será en el Allianz Arena de Múnich. Podría debutar como titular en la Champions League en el mismo recinto en el que tantas veces recogía los balones y se los entregaba a las estrellas del Bayern, los mismos que este miércoles dependerán de sus atajadas.

Si el estreno se concreta, será el futbolista más joven en defender la camiseta del club en la máxima competencia de clubes de Europa, además de convertirse en el portero con menor edad que dispute el torneo.

Una buena cuenta de ahorro

Pero hay un elemento importante que juega a favor de Vincent Kompany y del debutante Leonard Prescott: la brillante diferencia de goles que Bayern obtuvo en el compromiso de ida, en el que se impuso como visita por 1-6. Solo una catástrofe los dejaría afuera de los cuartos de final la Champions League.

El compromiso está pactado para este miércoles 18 de marzo a las 17.00 horas de Chile, en Múnich.