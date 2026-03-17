SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El adolescente de 16 años que va al rescate del arco de Bayern Múnich en la Champions League

    Los cuatro porteros del equipo más ganador de Alemania están lesionados para enfrentar el duelo que los puede meter entre los ocho mejores elencos de Europa esta temporada. La responsabilidad puede recaer en Leonard Prescott, un joven nacido en Nueva York que creció en Berlín.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @FCBayernFocus en X.

    El entrenador Vincent Kompany tiene un inesperado problema por estas horas en Bayern Múnich. Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich y Leon Klanac, sus cuatro arqueros para esta temporada, están lesionados para afrontar el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League ante Atalanta. De esta forma la lista corrió y llegó hasta Leonard Prescott, un adolescente de 16 años nacido en Nueva York, quien tendría la misión de defender el arco con más historia de ese país.

    Sin embargo, el recorrido para llegar a este inminente debut es bastante insólito. Manuel Neuer, el meta alemán más importante de las últimas décadas, campeón del mundo en 2014, sufrió un desgarro en la pierna izquierda el 8 de marzo, por lo que quedó descartado para ambos duelos ante el elenco italiano.

    Jonas Urbig, de 22 años y que ha sido el suplente del mencionado Neuer, tuvo una conmoción cerebral en el partido de ida ante Atalanta. Su fecha de retorno aún no ha sido establecida por el cuerpo médico del cuadro de Múnich.

    El tercero en esta lista es el experimentado Sven Ulreich, de 37 años y que durante varias temporadas fue sustituto en el equipo. El alemán sufrió una rotura en el aductor derecho en el partido del sábado contra Bayer Leverkusen, en el que igualaron 1-1 por la Bundesliga.

    El cuarto es Leon Klanac, meta titular en la Sub-19 del club, pero que se encuentra con una grave lesión en el muslo desde diciembre, por lo que no está en condiciones. Así, la lista llegó hasta Prescott, que cumplirá los 17 años recién el 23 de septiembre.

    Sin embargo, el nacido en América del Norte, hijo de madre alemana y padre estadounidense, ya forma parte de las selecciones juveniles de Alemania, ya que creció en Berlín. Llegó al club en 2023 y es pequeño solo en edad, porque sus 1,96 metros de altura marcan presencia en la portería, los que se pudieron apreciar durante el duelo de ida de esta llave contra Atalanta en Italia, en el que fue suplente.

    La vuelta será en el Allianz Arena de Múnich. Podría debutar como titular en la Champions League en el mismo recinto en el que tantas veces recogía los balones y se los entregaba a las estrellas del Bayern, los mismos que este miércoles dependerán de sus atajadas.

    Si el estreno se concreta, será el futbolista más joven en defender la camiseta del club en la máxima competencia de clubes de Europa, además de convertirse en el portero con menor edad que dispute el torneo.

    Una buena cuenta de ahorro

    Pero hay un elemento importante que juega a favor de Vincent Kompany y del debutante Leonard Prescott: la brillante diferencia de goles que Bayern obtuvo en el compromiso de ida, en el que se impuso como visita por 1-6. Solo una catástrofe los dejaría afuera de los cuartos de final la Champions League.

    El compromiso está pactado para este miércoles 18 de marzo a las 17.00 horas de Chile, en Múnich.

    Más sobre:FútbolLeonard PrescottBayern MúnichBayernChampions League

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Moreira cuestiona a la oposición y apunta que “siempre están actuando precipitadamente” y que “lo que quieren es oponerse a todo”

    Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE.UU. en una publicación sobre béisbol

    Israel anuncia la “eliminación” de Alí Larijani, figura central del régimen iraní

    Bomberos logra controlar incendio forestal en Rapa Nui y se cancela alerta roja: hectáreas afectadas ascienden a 30

    Precio del petróleo se dispara una vez más ante las dudas por plan de seguridad en el Estrecho de Ormuz

    Petro apunta que Ecuador podría estar “bombardeando” Colombia en la frontera

    Lo más leído

    1.
    El palo de Arturo Vidal a Nicolás Córdova por la nómina de la Roja: “Cuando uno habla tiene que ser consecuente”

    El palo de Arturo Vidal a Nicolás Córdova por la nómina de la Roja: “Cuando uno habla tiene que ser consecuente”

    2.
    “Si lo haces, me voy” y “acariciala nomás Diego, sóplala”: los relatos de Marcelo Araujo que lo inmortalizaron en Argentina

    “Si lo haces, me voy” y “acariciala nomás Diego, sóplala”: los relatos de Marcelo Araujo que lo inmortalizaron en Argentina

    3.
    Exseleccionado de la Roja y la decisión de Erick Pulgar de borrarse de los amistosos: “Que se quede allá”

    Exseleccionado de la Roja y la decisión de Erick Pulgar de borrarse de los amistosos: “Que se quede allá”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Moreira cuestiona a la oposición y apunta que “siempre están actuando precipitadamente” y que “lo que quieren es oponerse a todo”
    Chile

    Moreira cuestiona a la oposición y apunta que “siempre están actuando precipitadamente” y que “lo que quieren es oponerse a todo”

    Bomberos logra controlar incendio forestal en Rapa Nui y se cancela alerta roja: hectáreas afectadas ascienden a 30

    La cuidadosa puesta en escena de los puntos informativos del Presidente José Antonio Kast

    Precio del petróleo se dispara una vez más ante las dudas por plan de seguridad en el Estrecho de Ormuz
    Negocios

    Precio del petróleo se dispara una vez más ante las dudas por plan de seguridad en el Estrecho de Ormuz

    BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida

    Plan de ajuste fiscal del gobierno incluye la revisión “de abusos” y gastos no financiados en el Presupuesto 2026

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio
    Tendencias

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    Moda chilena como una expresión, sentido de identidad y un aporte a la economía: descubriendo a Palosanto

    Un día en Lollapalooza con el nuevo Motorola edge 70: así rinde su cámara

    El adolescente de 16 años que va al rescate del arco de Bayern Múnich en la Champions League
    El Deportivo

    El adolescente de 16 años que va al rescate del arco de Bayern Múnich en la Champions League

    Premier League sanciona a Chelsea con una millonaria e histórica multa

    “Si lo haces, me voy” y “acariciala nomás Diego, sóplala”: los relatos de Marcelo Araujo que lo inmortalizaron en Argentina

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones
    Cultura y entretención

    Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones

    Cillian Murphy vuelve a ser Tommy Shelby: “Queríamos que se justificara su existencia”

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera

    Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE.UU. en una publicación sobre béisbol
    Mundo

    Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE.UU. en una publicación sobre béisbol

    Israel anuncia la “eliminación” de Alí Larijani, figura central del régimen iraní

    Petro apunta que Ecuador podría estar “bombardeando” Colombia en la frontera

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT