El amargo paso del técnico de Boca Juniors por Chile: “Hicimos todo lo posible por revertir los malos resultados”

“Apenas terminó el partido, me acordé de Miguel (Russo) y sentí que debía dedicárselo... Gran parte de lo que se ve en este equipo es gracias a él”. Las palabras pertenecen al actual técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, tras ganar el clásico argentino a River Plate y clasificar al cuadro xeneize a la fase grupal de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Úbeda recordaba de esta manera al hombre que lo regresó a la primera categoría del fútbol, cuando en 2021 parecía resignado a dedicarse a las divisiones inferiores y en su amado Racing sólo era llamado para la transición entre un técnico y otro. Al-Nassr de Arabia Saudita fue su primera aventura junto al otrora DT de la U y tras pasar por Rosario Central y San Lorenzo, llegan al cuadro más popular del otro lado de la cordillera a mediados de este año.

La lamentable partida de su mentor en octubre, hizo que el rosarino tomara las riendas de la oncena que integran los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón. Desde entonces ha ganado tres partidos y sólo ha perdido uno, por lo mismo, la prensa transandina ya especula con una posible confirmación en el cargo para la temporada 2026.

Claudio Úbeda asumió la banca de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Foto: @BocaJrsOficial.

El amargo paso del técnico de Boca Juniors por Chile

Pero en la vida profesional de Sifón, como le dicen en Argentina, no todo ha sido color de rosa. Debutó como entrenador en Huracán el 2007 y tras 6 victorias, 7 empates y 11 derrotas, renunció en el inicio del Apertura 2008.

Luego pasó por Independiente Rivadavia, fue ayudante de Alfio Basile en Racing y el principal de Boca Unidos de Corrientes. Desde allí cruza Los Andes para ser presentado en Magallanes a fines de mayo de 2014 y aseguró en su llegada que “mi idea es como la de Bielsa y Sampaoli”.

Tras presenciar los partidos del Manojito de Claveles ante Audax Italiano y Universidad de Chile por Copa Chile, asume su puesto en julio del calendario mencionado, e inicia la travesía por la Liga del Ascenso. Lamentablemente, los resultados no se dieron y el equipo estuvo lejos de mostrar el fútbol ofensivo de quienes dirigieron a la Selección Chilena.

Luego de 43 encuentros y 10 partidos consecutivos sin ganar, Úbeda deja la banca de Magallanes con un registro de 14 triunfos, 11 empates y 18 derrotas. “Lo hacemos pensando en el bien de Magallanes. Hicimos todo lo posible por revertir los malos resultados del último tiempo y lamentablemente no lo conseguimos. Creemos que la llegada de un técnico nuevo puede provocar un cambio positivo en el plantel”, señaló en aquella ocasión el argentino. E inició su periplo por el fútbol formativo hasta que Russo le tendió la mano y hoy está a un paso de quedarse con una de las bancas más apetecida de Argentina.