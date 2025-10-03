Nicolás Córdova asume que está en la mira de todos. La caída ante Japón dejó a la Roja Sub 20 en peligro de quedar en el camino en el Mundial que se organiza en el país, un duro golpe para las aspiraciones del equipo nacional e, incluso, de la organización del certamen que reúne a las principales promesas del fútbol a nivel planetario.

El entrenador se percibe cuestionado. A la hora de responder las aprensiones elige pasar al ataque contra el periodismo y sus críticos. “Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, introduce, en el análisis del choque ante los asiáticos.

El calco de Ricardo Gareca que ocupó Nicolás Córdova para defenderse de las críticas

La frase más agresiva vino después. “Entonces, no me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que no hay una propuesta...Eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos”, puntualizó.

Nicolás Córdova, en un partido de la Roja (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Su reflexión se cierra en el mismo tono. “Competimos contra un proyecto que lleva 25 años. Ellos entran a los ocho años a la selección de Japón a jugar fútbol. Nosotros empezamos hace dos años y en un medio que tiene abandonado al fútbol joven. Entonces, la evaluación la encuentro injusta; la acepto, pero no le doy mayor importancia, porque sé que nuestro trabajo es a largo plazo”, complementa.

Al estilo del Tigre

La postura del estratega recuerda la que asumió Ricardo Gareca cuando era objeto de críticas por sus decisiones. El ejemplo más parecido al discurso del seleccionador juvenil se produjo en la conferencia de prensa previa al partido ante Brasil en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias. “Con total honestidad, no me molestan las opiniones de ustedes (periodistas) y el entorno. Ustedes no son técnicos, yo sí soy DT y me dedico al fútbol. Pueden opinar, pero no saben lo que es ser técnico y tener que lidiar con esto”, disparó el estratega.

“No lo tomen como un acto de soberbia, pero hay que ser director técnico para hablar con propiedad. Obviamente lo que pueden hacer es opinar. No saben lo que es lidiar con un vestuario con figuras”, puntualizó, en un enfoque similar al que empleó el actual seleccionador juvenil.

Gareca fue, incluso, más lapidario. “No puedo hablar con propiedad sobre una materia en la que no me especialicé. Pueden opinar y acepto las críticas, pero ustedes no saben qué es estar frente a un plantel y tomar decisiones”, estableció. Córdova dijo casi lo mismo.