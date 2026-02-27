SUSCRÍBETE
    El dardo de Sneijder a Otamendi: “Si yo hubiese sido Vinícius le digo ‘Messi ganó ese Mundial, tú no tuviste nada que ver’”

    El exseleccionado neerlandés también cuestionó el actuar del Prestianni y acusó haber recibido "entre 4 mil y 5 mil" frases de intimidación a través de las redes sociales.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Otamendi, mostrándole su tatuaje a Vinícius. Captura de ESPN

    El cruce entre el argentino Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior por la Champions League sigue generando reacciones. El futbolista transandino fue acusado por el brasileño de decirle “mono”, un insulto que habría proferido mientras se tapaba la boca con la camiseta.

    Aquella situación fue tratada por diversas personas por el impacto que ha generado, siendo el neerlandés Wesley Sneijder una de las personas que se mostró crítica con Prestianni.

    Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinícius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca”, comentó.

    Luego, al repasar la secuencia en Ziggo Sport, añadió. “¿Alguien vio lo que hizo Otamendi? Fue súper infantil. ¿Está bien de la cabeza? Literalmente, perdía 1-0… Si yo hubiera sido Vinícius, le habría respondido: ‘Messi ganó ese Mundial por ti, no tuviste nada que ver’”.

    Estas palabras pronto fueron difundidas por los medios del otro lado de la cordillera y fueron leídos por los fanáticos de la Albiceleste que no tardaron en reaccionar de mala manera.

    De hecho, Sneijder denunció haber recibido “entre 4 mil y 5 mil amenazas de muerte por redes sociales de usuarios de Argentina por opinar sobre lo que pasó con Prestianni”.

    La sanción de la UEFA

    Mientras todo esto ocurre, la UEFA anunció los primeros pasos sobre la investigación. Así, en la previa del choque de revancha entre Benfica y Real Madrid, el organismo europeo informó que “Se ha decidido suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio”.

    El organismo europeo explica en el artículo 14 de su Reglamento Disciplinario que “cualquier entidad o persona sujeta a este reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluido el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo determinado, o cualquier otra sanción apropiada”.

    La reacción que Prestianni tuvo que borrar

    Posterior a esta sanción, Gianluca Prestianni atacó a la UEFA y a Real Madrid en sus redes sociales. Específicamente con un posteo en la red social X, el que luego tuvo que borrar.

    El ex delantero de Vélez hizo referencia a un puñetazo que pegó el jugador Federico Valverde en el segundo tiempo, el que no fue considerado como tarjeta roja durante el encuentro que se disputó en Portugal.

    Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y no hay ninguna sanción. Sancionar si pruebas se puede y se ve. Ya ni disimulan un poco con el Real Madrid. Vergüenza dan”, escribió el argentino.

