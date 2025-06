El desafiante mensaje del DT de Bolivia a horas de enfrentar a la Roja: “Por supuesto que le vamos a ganar a Chile”

Bolivia y Chile juegan un partido clave en las Eliminatorias. Los dos equipos llegan con la idea de seguir con vida en el camino mundialista. El elenco de Ricardo Gareca se juega su última chance para seguir con chances matemáticas. Los altiplánicos, por su parte, deben ganar para volver a instalarse de lleno en la lucha por el repechaje. El viernes cayeron ante Venezuela.

En ese contexto, Óscar Villegas, el entrenador de la Verde, da por descontado que vencerán al combinado nacional. “Nuestro trabajo es ganar de local, hacernos fuertes en casa. Por supuesto que vamos a ganar el partido a Chile y veremos qué pasa más adelante. Debemos seguir acortando diferencia en la tabla”, dijo el estratega.

Luego de enfrentar a la Roja, Bolivia visita a Colombia y cierra como local ante Brasil. “Como mínimo debemos hacer seis puntos, mientras haya chances, vamos a luchar hasta el final. Habrá que esperar hasta la última fecha”, comentó.

Villegas anticipa un triunfo de Bolivia ante Chile. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Más allá de la confianza, Villegas dice que ante la Selección será un partido complejo para ellos. “Chile va a querer tomarse la revancha, no será fácil. Hay 90 minutos, pero podemos ganarlo en los cinco iniciales o en los últimos minutos. Esto es un juego que a veces se define por una pelota parada o por un error, pero nosotros esperamos hacer nuestro trabajo y marcar en el momento oportuno. Tenemos argumentos y un estilo”, señaló.

“Tenemos que desgastar al rival y aprovechar que somos locales y argumentos tenemos varios. Tenemos jugadores con una buena media distancia y algunos que son picantes en el mano a mano. Manejamos muy bien la pelota parada ofensivamente, así que vamos a recurrir a todo esto en la medida que el rival nos brinde espacios”, añadió.

Finalmente, el DT no quiso anticipar un eventual castigo interno al arquero Guillermo Viscarra por su error en la caída que sufrieron ante la Vinotinto. “Nunca he sido un técnico castigador. Cualquier variante que vaya a hacer, que tengo, no puedo decir cuántas, son variantes deportivas, pensando en el rival, lo que puede proponer, y nuestra propuesta”, fueron sus palabras.