El duro juicio de Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay en Ecuador: “No tuvimos fantasía”

Uruguay hizo un discreto partido en Quito. La derrota ante Ecuador fue el reflejo de un cuadro local que fue muy superior a la Celeste, tal como lo reconoció el técnico de los orientales Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa.

“Ellos intentaron tener más presión y marcaron de manera conjunta. No ignoro las dificultades de jugar en esta ciudad, no le puedo decir si influyó”, reconoció el rosarino.

Asimismo, analizó que “el partido, en el primer tiempo, era muy accesible. No era difícil defenderse, disponíamos de buenas pelotas para atacar, pero no conseguimos fluidez. En el segundo tuvimos más la pelota en campo rival, pero tampoco tuvimos claridad”.

Consultado sobre el gol del empate, que sale de un córner, explicó que “nosotros tenemos algunas ausencias que nos podían dar más solidez en el juego aéreo defensivo”.

Sin embargo, el Loco fue duro en las explicaciones. Aseguró que su equipo careció de la creatividad para llevarse al menos un punto, en una salida complicada para su equipo.

“En el primer tiempo el partido era accesible y no logramos que se viera de ese modo. En el segundo se emparejó, los espacios se redujeron y no tuvimos fantasía para desnivelar y crear ocasiones de gol. Cuando tuvimos espacio nos faltó dinámica y cuando no los hubo no tuvimos fantasía”, advirtió el argentino.

En la misma línea, el entrenador insistió que “en el primer tiempo recuperamos bien la pelota, pero no logramos quitarle la pelota al rival y no pudimos facilitar las transiciones para atacar. El partido iba hacia donde nos convenía, pero desnivelaron rápidamente y cuando tuvimos atacar frente a un equipo que se protegía no tuvimos claridad”.

“No generamos”

Y es que Uruguay se vio muy desdibujado en la cancha quiteña. Según el técnico, el equipo oriental intentó hacer un juego parecido al de la victoria ante Chile, pero les faltó esa claridad.

“Teníamos proyectado que el juego por los costados iba a ser el eje del poderío ofensivo, pero no lo conseguimos. Ellos encontraron en Estupiñán un desequilibrio y a nosotros nos faltó continuidad y variantes para generar peligro”, dijo el exDT de la Roja.

En la última jugada del partido hubo una polémica en la que bien se pudo cobrar un penal en favor del equipo charrúa, tras el choque del meta ecuatoriano Hernán Galíndez con el uruguayo Facundo Torres. Sin embargo, el propio desestimó ese suceso.

“Son reclamos por ver una jugada de manera más favorable. Pero son cosas sin trascendencia, el árbitro acierta y se equivoca. No nos perjudicó y no creo que el árbitro haya tenido algún peso que influyera en el resultado”, expresó el transandino.

Además, aclaró que “lo que sí, como estábamos a un gol de diferencia, hay algunas jugadas que las reclamamos porque el partido se iba y el empate no llegaba”.