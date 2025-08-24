El fútbol ecuatoriano está de luto: muere Marcos Olmedo, el jugador del Mushuc Runa que chocó en su auto

La tragedia se apodera del fútbol ecuatoriano, tras la muerte del jugador del Mushuc Runa, Marcos Olmedo. El volante de 26 años no logró sobrevivir a las lesiones que le ocasionaron un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este domingo.

Según los informes de prensa que llegan desde ese país, el siniestro se produjo en la vía Quinindé, provincia de Esmeraldas, y los reportes preliminares de las autoridades locales hablan de una pérdida de control del vehículo que manejaba, presuntamente por quedarse dormido, e impacto a gran velocidad a otro móvil que iba en dirección contraria (donde fallecen también otras dos personas)

Olmedo había llegado recientemente al Ponchito, en el mercado de pases invernal, y sólo alcanzó a disputar cuatro partidos oficiales con ellos. De hecho, su último partido fue el 27 de julio frente a Técnico Universitario, pues aún no se había ganado la titularidad.

Formado en Aucas, tuvo pasos por de América de Quito, Macará, Liga de Quito y Nacional. Club donde fue campeón el año pasado de la Copa Ecuador y respetado como uno de los referentes. “Despedimos con profundo pesar a un guerrero que nos devolvió la gloria después de 18 años de espera. Su esfuerzo y amor por la camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo”, señaló la mencionada institución y sus ex compañeros salieron a la cancha con un lienzo en el cual le dedicaron el partido que jugaron en horas de la tarde con LDU y ganaron por la mínima.

Marcos Olmedo acumuló en su carrera cerca de 100 partidos profesionales, con un gol y dos asistencias registradas y este sábado vio desde el banco de suplentes como el Ruma cayó en su visita al Macará por 2-1.

Resultado que hundió aún más al elenco dirigido Paul Vélez en la tabla de la Serie A ecuatoriana, dónde se encuentra en el último lugar con 20 puntos en 26 partidos jugados. Por lo que es casi seguro que tengan que disputar la ronda de descenso, ya que se encuentran a ocho unidades de la salvación (Delfín está duodécimo con 28 positivos) e intentar salvarse en ese cuadrangular con los otros equipos colistas (los dos primeros se quedan y los otros dos bajan).

La despedida del Mushuc Runa a su jugador fallecido: