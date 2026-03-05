SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    El golazo del ‘Tucu’ Contreras enloquece a David Ospina: la airada reacción del colombiano contra el exariete de la U

    Un registro aficionado posterior a la conquista muestra al arquero mundialista emprendiéndolas contra el exjugador de la U, quien le marcó dos veces.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La agresión de David Ospina al Tucu Contreras.

    Rodrigo Contreras fue el héroe de la victoria de Millonarios sobre Atlético Nacional. El Tucu, quien el año pasado defendió a la U, y registra pasos por Antofagasta y Everton, dejó su sello al marcar dos de los goles con que el cuadro azul se impuso sobre la escuadra de Medellín. Además, provocó el penal que convirtió Leonardo Castro. La suya fue una jornada redonda.

    El primer tanto del exariete universitario fue un auténtico golazo: un disparo desde más allá de la mitad de la cancha, que sorprendió completamente a David Ospina, el experimentado meta de los verdolagas.

    El golazo del ‘Tucu’ Contreras enloquece a David Ospina: la airada reacción del colombiano contra el exariete de la U

    Contreras festejó a la altura del acierto. Y, claro, recibió las congratulaciones de rigor, en el rito habitual que sucede a la máxima emoción que se produce durante un partido de fútbol. Sin embargo, hubo alguien que no estaba dispuesto a tolerar tanta efusividad: Ospina.

    Registros en redes sociales dan cuenta de la airada reacción del mundialista colombiano ante la celebración del delantero. El golero increpa a Contreras y luego toma al atacante por la espalda y lo empuja, presuntamente molesto por la prolongación de los festejos. Le reclamó una eventual provocación.

    Contreras terminó en el piso, después del segundo manotazo del golero, en medio del tumulto que se armó con jugadores de ambas escuadras.

    Al final, si lo que pretendía el guardameta era apurar la reanudación de las acciones, su objetivo estuvo lejos de cumplirse. Contreras, por cierto, le respondería más tarde, con su segunda conquista de la jornada.

