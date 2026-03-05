Rodrigo Contreras fue el héroe de la victoria de Millonarios sobre Atlético Nacional. El Tucu, quien el año pasado defendió a la U, y registra pasos por Antofagasta y Everton, dejó su sello al marcar dos de los goles con que el cuadro azul se impuso sobre la escuadra de Medellín. Además, provocó el penal que convirtió Leonardo Castro. La suya fue una jornada redonda.

El primer tanto del exariete universitario fue un auténtico golazo: un disparo desde más allá de la mitad de la cancha, que sorprendió completamente a David Ospina, el experimentado meta de los verdolagas.

El golazo del ‘Tucu’ Contreras enloquece a David Ospina: la airada reacción del colombiano contra el exariete de la U

Contreras festejó a la altura del acierto. Y, claro, recibió las congratulaciones de rigor, en el rito habitual que sucede a la máxima emoción que se produce durante un partido de fútbol. Sin embargo, hubo alguien que no estaba dispuesto a tolerar tanta efusividad: Ospina.

Registros en redes sociales dan cuenta de la airada reacción del mundialista colombiano ante la celebración del delantero. El golero increpa a Contreras y luego toma al atacante por la espalda y lo empuja, presuntamente molesto por la prolongación de los festejos. Le reclamó una eventual provocación.

Ese es el arquero de quieren llevar al Mundial(?) pfff pic.twitter.com/CbpdLk56sc — MARCELA AZUL Ⓜ️ (@Marcela_Azul) March 5, 2026

Contreras terminó en el piso, después del segundo manotazo del golero, en medio del tumulto que se armó con jugadores de ambas escuadras.

Al final, si lo que pretendía el guardameta era apurar la reanudación de las acciones, su objetivo estuvo lejos de cumplirse. Contreras, por cierto, le respondería más tarde, con su segunda conquista de la jornada.