Mientras la U quedaba eliminada: el golazo de antes de mitad de cancha de Tucu Contreras a David Ospina en la Sudamericana
El exdelantero azul fue la figura de la clasificación de Millonarios ante Atlético Nacional como visitante.
Rodrigo Contreras deja atrás un amargo 2025 en Universidad de Chile, en donde nunca se pudo consolidar como titular. El Tucu, a punta de goles, se ganó un espacio en Millonarios, club que lo recibió a préstamo. Este miércoles se consolidó con una anotación inolvidable.
En el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, los Millos visitaron a Atlético Nacional, por la ronda previa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A los 23′, Contreras recibió en tres cuartos del campo propio, avanzó por la derecha hacia la mitad de la cancha y antes de pasarla, vio adelantado al experimentado David Ospina y sacó un remate alto y violento.
El balón viajó rápido y se clavó en la portería, a pesar de la desesperada corrida de Ospina. que luego quedó enredado entre la malla. Mientras tanto, el Tucu era abrazado por casi todo el banco de suplentes mientras gritaba su gol.
Se fue victorioso
La alegría fue completa para el delantero argentino, a pesar de que Nico Rodríguez marcó el empate 1-1 a los 28. Leo Castro, de penal, puso el 2-1 a los 42′ y en el segundo tiempo apareció otra vez el ex Universidad de Chile. En los 75′, le enviaron un balón a la espalda de los centrales. Tucu corrió, aguantó la embestida de su marca y definió de zurda y al primer palo para el definitivo 3-1 sobre Atlético Nacional.
Con este resultado, Millonarios clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
