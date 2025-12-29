SUSCRÍBETE POR $1100
    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores

    El elenco estudiantil continúa con los anuncios en la última semana del año.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile sigue con movimientos en su interna. Este lunes oficializaron el arribo de Francisco Meneghini como entrenador. Horas después del anuncio, también confirmaron la salida de Rodrigo Contreras. El delantero deja la U con una cuota de 10 goles en 41 partidos.

    El club laico despidió al ariete con un mensaje en un escuto comunicado. “El delantero, cuyo pase pertenece a Deportes Antofagasta, finalizó su préstamo con nuestro Club y no formará parte del plantel profesional de cara a la próxima temporada. Cierra su etapa en Universidad de Chile con 41 partidos disputados y el título de la Supercopa 2025″, apuntaron en el escrito.

    Contreras se va de la U con 10 goles en 2025. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Por su parte, Contreras también dejó un mensaje. “Las despedidas no siempre son lindas, más cuando te encariñas tanto con una institución, hoy toca despedirme de todos ustedes que forman parte de la U cuerpo medico, utileros, gente de cocina, dirigentes y en especial a mis compañeros que formamos un grupo muy lindo y donde me llevo grandes amigos”, escribió el atacante en sus redes sociales.

    “Que decir de ustedes los hinchas que son los que hacen que la pasión de Universidad de Chile sea reconocida en todos lados donde pisan, son extraordinarios me llevo los mejores recuerdos siempre están en las buenas y en las malas simplemente gracias por el cariño y el respeto”, añadió.

    Finalmente, reconoció que su temporada no fue la que esperaba: “No fue el año que quería por diferentes razones, pero quiero que sepan que siempre di lo mejor de mi con altibajos, pero siempre con el corazón para defender los colores fue especial gritar los goles con el estadio siempre lleno son recuerdos que quedan para siempre para mi y mi familia que disfrutamos de mucho, como el del clásico al 90+7 que va ser especial toda la vida y ganar la supercopa de la manera que lo hicimos abrazo bullangueros/as ojala la vida nos cruce otra vez, felices fiestas y muchas gracias por todo. Aguante la U”.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileRodrigo Contreras

