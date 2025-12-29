“Gordito, pero feliz”: Marcelo Morales recuerda el día en que Nicolás Córdova lo dejó fuera del Preolímpico Sub 23

A principios de 2024, Nicolás Córdova dio a conocer la nómina de futbolistas que iban a ser parte del Preolímpico de Venezuela. A través de los canales oficiales de la Roja se informó de los 23 jugadores que buscarían meterse en los Juegos Olímpicos de París.

En la lista hubo una ausencia que llamó especialmente la atención por el buen rendimiento que estaba mostrando. Se trató de Marcelo Morales. El entonces jugador de Universidad de Chile había sido uno de los futbolistas más destacados en el campeonato nacional de 2023, en especial en la segunda rueda, sumando varias asistencias.

Ahora, casi dos años más tarde, el ahora lateral del New York Red Bulls estadounidense recordó aquel momento en el programa Tercer tiempo.

“Estuve en la selección y me liberaron de un panamericano. Salió en todos lados por índices de grasas altas”, mencionó Morales en medio de las risas, sin darle mayor importancia a lo sucedido.

“Quedé como el ‘Guatón Morales’ ja, ja, ja, pero no importa. Gordito pero feliz”, complementó a continuación.

De todas maneras, Patricio Rubio, salió en su defensa. “Esto es con la pelotilla”, lanzó, teniendo luego la réplica de Morales: “No pasa nada, hermano”.

No cumplió con las métricas de Córdova

Tal como informó La Tercera en su momento, la ausencia de Morales de la convocatoria se trató debido a un mal cuidado de la alimentación que tuvo en medio de las jornadas de preparación, una situación que al final quedó reflejada a la hora de medir los estrictos índices para controlar la grasa corporal de los futbolistas por parte del cuerpo técnico liderado por Nicolás Córdova.

De hecho, el estratega ya había dado señales de que los seleccionados debían cumplir con todo lo solicitado al momento de explicar la marginación de Luis Rojas.

Sobre aquello apuntó que “esta ya no es una etapa de formación, es gente adulta que tiene un criterio formado y en cualquier trabajo si tú no llegas a trabajar te sacan. Bajo esa lógica, independiente de quién sea, él faltó a un entrenamiento y por ende se le sacó del grupo porque no respetó su trabajo”.

Además, agregó que “no le quiero dar mucha más vuelta. No vino a entrenar y un jugador que no viene a entrenar que quieren que haga. Por más que después él haya dado sus excusas, que son aceptadas, la falta fue muy grave”.

Por otro lado, descartó que la decisión sobre el jugador del Crotone de Italia sea un llamado de atención para el resto de los convocados. “Ellos eligieron esta profesión que es 24/7. Tú te vistes de jugador para salir a la cancha, pero vives como jugador todo el día y eso implica responsabilidades”, sostuvo.

“Es verdad que cada vez que un jugador falta a algo, da la impresión de que fuese más grave. En esta situación si fuese un jugador de un equipo, claramente al no tener chance de traer a otros jugadores, se generan otros protocolos. En este caso, en la selección, estas conductas las tenemos que erradicar”, complementó.