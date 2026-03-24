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    El hito televisivo que marcó el triunfo de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20

    La transmisión por señal abierta de la definición entre los Caturros y Flamengo tuvo una gran respuesta del público.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Este domingo Santiago Wanderers y Flamengo llegaron con la posibilidad de conquistar la Copa Libertadores Sub 20, toreo que se disputó en Ecuador. Después de que los brasileños se pusieran en ventaja, los chilenos consiguieron reaccionar a tiempo y marcaron el empate en el final del tiempo reglamentario.

    Esto llevó la definición a los lanzamientos penales, instancia en la que los caturros fueron los más efectivos y terminaron celebrando un título inédito para el país.

    La expectación por ver este duelo fue tal que acabó marcando un hito para el fútbol juvenil. Chilevisión, canal que transmitió el duelo a través de sus señales, logró un promedio de 629 mil espectadores en sus plataformas. De hecho, entre las 18:00 y las 20:46 horas, la cadena televisiva tuvo un alcance de casi 2 millones de personas.

    Con esto, además Wanderers logró convertirse en el segundo país de Sudamérica en registrar equipos ganadores de la Copa Libertadores en las tres categorías oficiales de la competencia de la Conmebol: masculino, femenino y Sub 20. Hasta este domingo, Brasil era el único país que podía ostentar este dominio continental.

    Colo Colo dio los primeros aportes a este hito. En 1991 el equipo masculino del Cacique se quedó con la Copa Libertadores derrotando a Olimpia. Luego, en 2012, el conjunto femenino albo fue campeón tras vencer a Foz Cataratas en Brasil. Y ahora, Wanderers hizo lo propio en la Sub 20.

    Claro que además del trofeo, los futbolistas caturros se llevan un importante ingreso económico. Se trata, eso sí, de un monto reducido en comparación a lo que entrega el certamen en su versión adulta. Tras su victoria ante Flamengo, la Conmebol cubre los gastos del campeón. En ediciones anteriores, además, se le ha otorgado un monto simbólico de 50 mil dólares al monarca. Es decir, cerca de 46 millones de pesos.

    “Estamos extasiados. Los chicos han hecho un torneo tremendo, sabíamos que estamos preparados para competir en buen nivel, pero lo que hicieron hoy fue tremendo”, señaló el DT Felipe Salinas tras el título.

    “Son chicos que les ha costado mucho lo que han conseguido, entonces apelamos a las emociones para poder sacar lo mejor de ellos. Habíamos trabajando muy bien, hay un trasfondo muy grande”, añadió.

    El estratega anticipa los próximos desafíos del equipo. “Va a costar asimilar todo lo que hicimos jugando de buena manera, eso me deja contento, vamos ahora a Europa, pero primero queremos volver, estamos en una nube de puras cosas positivas”, dijo.

    “Nos contaron que Chile está revolucionado por lo que hemos hecho, es muy valorable, y nos llevamos la copa a Valparaíso”, cerró Salinas.

    La prensa brasileña también se vio deslumbrada por la actuación de los nacionales. “El equipo menos favorito dejó atrás a los favoritos del torneo, Palmeiras, en la semifinal y Flamengo en la gran final. Incluso después de ir perdiendo tras una brillante jugada de Alan Santos en el minuto 20 del segundo tiempo, los chilenos no se amedrentaron, atacaron en la recta final y empataron con un gol de Vargas en el minuto 43. En la tanda de penaltis, a pesar de los intentos de provocación del portero Nannetti, el equipo mantuvo la calma y convirtió todos sus lanzamientos, sin darle ninguna oportunidad al portero estrella de Flamengo”, escribió O Globo.

    Más sobre:FútbolSantiago WanderersFlamengoCopa Libertadores Sub 20

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