El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”

El 28 de noviembre de 2016 quedó grabado para siempre en la historia del fútbol mundial. Pasada las diez de la noche, el avión que transportaba al club Chapecoense a la final de la Copa Sudamericana, se estrelló en un cerro colombiano.

La colisión mató de inmediato a 71 de las 77 personas que iban en la nave y entre las seis que sobrevivieron se encontraba Helio Neto, el defensa central del equipo brasileño que días antes tuvo una pesadilla donde vio lo que iba a suceder en la previa del duelo con Atlético Nacional.

“ Soñé que sucedería. Unos días antes de que partiéramos para la final de la Copa Sudamericana en Colombia, tuve una terrible pesadilla . Cuando desperté, le dije a mi esposa que había estado en un accidente de avión”, relató a The Players Tribune.

Luego agregó que “estaba en el avión por la noche y llovía mucho. Entonces el avión se apagó. Cayó del cielo. Pero de alguna manera pude levantarme de los escombros. Salí y estaba en una montaña por la noche. Todo estaba oscuro. Eso es todo lo que recordaba”.

Neto rememoró que “el día del viaje a la final, no pude sacar la pesadilla de mi mente. El sueño fue tan vívido. Estaba martillando en mi mente. Entonces le envié un mensaje a mi esposa desde el avión. Le dije que orara a Dios para que me protegiera de ese sueño. No quería creer que realmente iba a suceder. Pero le pedí que orara por mí. Y luego vi que todas las cosas del sueño sucedían realmente”.

Este fue el tributo que le hicieron los hinchas colombianos a Chapecoense.

El crudo despertar: “El avión de Chapecoense se estrelló”

Ya en cielo cafetero, el piloto les avisó que iban a aterrizar, pero eso no sucedió. “El avión se apagó. La fuerza cayó por completo. Estaba completamente despierto… Y el avión cayó del cielo. Una vez me desperté, vi que mi padre estaba sentado en la silla llorando".

Pero lo peor vino después, porque -relató el otrora defensa- “mi padre me dijo: ‘¿Recuerdas ese sueño que tuviste?’ Dije: ‘Por supuesto que recuerdo el sueño. Le dije a mi esposa. Estaba en el avión por la noche. Llovió mucho. El avión se apagó. Cayó. Podría levantarme de los escombros. Salí y estaba en una montaña por la noche. Todo estaba oscuro’. Algo extraño sucedió cuando comencé a hablar de mi sueño. El psicólogo salió llorando de la habitación. Mi madre estaba llorando. El médico dijo: ‘Bueno, eso no fue un sueño, Neto. Eso era toda la realidad. El avión de Chapecoense se estrelló’“.

El deportista no volvió al lugar de la tragedia hasta el 2021 y “estando aquí ahora entiendo lo que significa la vida”. Por lo mismo, sembró varios árboles y tributó a sus colegas y amigos que no volvieron. Nunca más logró jugar de manera profesional y hoy se dedica a dar charlas motivacionales y predicar la palabra de Dios. Su última aparición pública fue el pasado 20 de noviembre, cuando llevó la antorcha olímpica en la apertura de los Juegos Abiertos de Santa Catarina (en Chapecó), junto al hijo del portero, Danilo, del Chapecoense que murió esa trágica noche de 2016.