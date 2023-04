El líder tropieza en casa: Unión La Calera sorprende a Huachipato en Talcahuano

Huachipato se sorprende. Los acereros, líderes del torneo de Primera División, esperaban retomar su tranco ganador frente a Unión La Calera. Sin embargo, los cementeros fueron una visita ingrata y se impusieron por 3-2. El cuadro de la región de Valparaíso se repuso al dominio inicial de los sureños y suma su primer triunfo en condición de forastero.

La undécima jornada arrancó este sábado en Talcahuano. Y todo parecía ser positivo para el puntero. A los 21 minutos, Javier Altamirano, una de las figuras siderúrgicas, abría la cuenta. Un golazo desde fuera del área que no podía contener Omar Carabalí. Varios toques ante la definición que daban cuenta que los de Gustavo Álvarez han aceitado bien la idea.

El segundo tiempo fue distinto. Unión La Calera tomó sus resguardos y aprovechó una de sus chances. Ahora fueron los pies de Matías Cavalleri los que desequilibraron, tras una serie de rebotes. Quedaba media hora para el final, pero no habrían más desatenciones defensivas. De ahí en más, los cementeros se dedicaron a cuidar la ventaja. Los negriazules, infructuosamente, fueron en búsqueda del empate, que no llegaría.

Pero la guerra de goles continuó en la fracción inicial. En el séptimo minuto de agregado, Cris Martínez ponía el 2-2 parcial. Al descanso, parecía que Huachipato era el equipo que se envalentonaba y saldría por el triunfo.

Resulta ser una victoria clave para la escuadra de Gerardo Ameli. Escalan, momentáneamente, al séptimo puesto. Huachipato, por otra parte, lamente la caída, sobre todo porque podría perder el liderato exclusivo. Siguen arriba, pero si Universidad Católica vence a O’Higgins, ambos elencos sumarían 22 puntos. Además, la UC y los acereros se miden en dos jornadas más.