Lamine Yamal llegó a la ceremonia de premiación del Balón de Oro acompañado por una numerosa corte. Principalmente, su familia, que seguramente auguraba que el delantero del Barcelona se quedaría con el trofeo que entrega la revista France Football al mejor jugador de la temporada.

Sin embargo, el plan falló. El elegido fue Ousmane Dembélé, de brillante temporada con el PSG, con el que ganó la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia. Llegó al club en 2023, después de un controvertido paso por el Barcelona. Los galos pagaron US$ 56 millones por su ficha. Los culés habían invertido cerca de US$ 160 millones para comprárselo al Borussia Dortumund.

“El mayor daño moral infligido a un ser humano”: el padre de Lamine Yamal se lanza contra la elección del Balón de Oro

Mounir Nasraou, padre de la estrella del Barcelona, no vació en expresar su molestia. "Creo que es el mayor, no diría robo, pero sí daño moral infligido a un ser humano, porque creo que Lamine Yamal es, con diferencia, el mejor jugador del mundo, por un amplio margen”, declaró, en una videollamada con el programa El Chiringuito, minutos después del evento.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

La consideración fue más amplia. "No es porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. Creo que no tiene rival. Lamine es Lamine Yamal. Aquí ha pasado algo muy extraño. El año que viene habrá un ganador español del Balón de Oro”, teorizó.

El premio de consuelo

Lamine Yamal recibió, finalmente, el trofeo Kopa, que distingue al mejor Sub 21 de la temporada, que ya le habían entregado el año pasado. En ese escalafón superó a sus compañeros Desiré Doué y Joao Neves y a Pau Cubarsí y Estevao, ambos del Chelsea.

El premio, sin embargo, fue demasiado menor en relación a las expectativas de una distinción consagratoria. Igualmente, a través de una publicación en su cuenta en Instagram, el atacante la valoró. "El plan de Dios es perfecto; hay que escalar para llegar a la cima. Estoy feliz por los dos Trofeos Kopa y felicito a Ousmane Dembélé por este premio y esta excelente temporada“, manifestó.