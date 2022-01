El mediocampo argentino sufre justo antes de enfrentar a Chile

La selección chilena disputará este jueves un partido clave por sus intenciones a clasificar al Mundial de Qatar. La Roja de Martín Lasarte se enfrentará al siempre complejo combinado argentino, equipo que no contará con Lionel Messi, su máxima figura y capitán, y que, además, contará con el mediocampo que suele presentar en un complicado momento para el compromiso que se disputará en el Zorros del Desierto de Calama (21.15 horas).

Para el duelo ante la Roja, Lionel Scaloni, entrenador de los transandinos, contará con su mejores volantes, los cual, sin embargo, no llegarán al cotejo en su mejor presente. El primero de ellos es Giovani Lo Celso, uno de los estelares de la Albiceleste, quien no fue considerado para enfrentar al Chelsea, en un encuentro en el que los Blues se quedaron con la victoria por 2-0, con goles de Hakim Ziyech y Thiago Silva.

El volante, eso sí, aclaró más tarde de que su ausencia se debió netamente a una decisión técnica del DT del conjunto londinense, Antonio Conte. “Con respecto a las preguntas que he recibido, quiero aclarar que estoy 100% en buenas condiciones físicas”, manifestó mediante su cuenta de Instagram. Y añadió: “No tengo ningún problema y me siento muy bien. Le deseo lo mejor a mi equipo en el derbi de hoy”.

El segundo, en tanto, es Rodrigo De Paul, otro habitual del estratega santafesino y quien fue acusado de quebrantar el camarín de su escuadra, el Atlético de Madrid, tras su eliminación de la Copa del Rey, frente a la Real Sociedad.

De acuerdo a la información entregada por el diario Marca, De Paul es uno de los apuntados por no haberse ganado la confianza de sus compañeros en el equipo colchonero, además de haber “alejado” de la estelaridad a Luis Suárez, uno de los grandes amigos que Lionel Messi estableció en el FC Barcelona, complicando la relación con el grupo en general.

Pese a que el presente de sus volantes no es el que un técnico espera, lo más probable es que ambos estén presentes ante Chile, puesto que forman parte de la convocatoria y cuentan con toda la confianza del DT.

Chile también sufre con el medio

Charles Aránguiz,durante el partido valido por novena fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, disputado entre las Selecciones Nacionales de Chile vs Brasil, disputado en el Estadio Monumental. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

En la Roja, en tanto, celebran que la zona de mediocampistas se complique en la Albiceleste, puesto que el combinado que adiestra Martín Lasarte no contará con su mejor contingente. Arturo Vidal, su volante más importante, fue suspendido por dos jornadas por la Conmebol, por su expulsión ante Ecuador, en la última fecha de las Eliminatorias.

Además de la ausencia del Rey, tanto Erick Pulgar como Charles Aránguiz llegarán con pocos minutos disputados en sus respectivas ligas. El antofagastino no ha tenido demasiado continuidad en la Fiorentina, mientras que el Príncipe retornó el pasado sábado a la actividad, ingresando en los 70′ en la goleada por 5-1 del Bayer Leverkusen ante el Augsburgo.