El Ministerio Público inicia una investigación tras las acusaciones de David Escalante por supuesto amaño de partidos

El Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio después de que el delantero de Cobreloa David Escalante acusara supuestas participaciones de miembros del plantel en apuestas deportivas.

Las indagaciones estarán a cargo de la Fiscal Regional Metropolitana Oriente Lorena Parra Parra en donde se buscará “analizar la veracidad de las declaraciones y determinar si existe una infracción al artículo 470, numeral 7, del Código Penal”, informaron desde el organismo público.

Dicho artículo hace referencia a aquellos individuos que, en el contexto de juegos, “hayan recurrido a prácticas fraudulentas con el propósito de manipularlos”, sin descartar la posibilidad de otros tipos penales que se pudieran configurar eventualmente.

Además se informó que la Fiscal Lorena Parra tendrá a su cargo la dirección de la investigación, “incluyendo las denuncias y querellas que se hayan presentado hasta el momento y aquellas que se interpongan en el futuro, siempre y cuando estén relacionadas directamente con los hechos en cuestión”.

También contará con el apoyo de fiscales adjuntos, en el caso de ser necesarios, “con el fin de llevar adelante la investigación de una forma más efectiva. También tendrá la colaboración y coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados, ambas pertenecientes a la Fiscalía Nacional”.

La denuncia de Escalante

Hace algunos días, en medio de una entrevista en DSports, David Escalante reveló algunos detalles del plantel que estuvo a punto de conseguir el regreso a la Primera División, enfrentando a Deportes Copiapó, claro que cayeron en el duelo de revancha por un contundente 5-0.

“El año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Entonces, la duda lamentablemente está, pero no hay pruebas. Pero no nos pueden echar la culpa a todos, tampoco. Si no tienen pruebas, ellos tienen que salir a decir con nombre y apellido y si tienen pruebas, mandarlos en cana, como tiene que ser”, expresó el atacante.

Luego, apuntó directo a uno de sus compañeos. “Axl Ríos, por darte un nombre, se hace echar a los 20 minutos del primer tiempo y nos deja con un hombre menos y a fin de año o al año siguiente termina yendo a Copiapó, al equipo que nos ganó la final”.

Luego, cuando se le pidieron más detalles, narró que “están enfermos apostando. Nosotros teníamos compañeros que apostaban hasta las amarillas. Apostaban hasta los laterales, apostaban hasta cuántos córners hacían. Y todos lo festejaban, gritaban ‘¡ganamos!’. Y después, cuando perdimos, todos pusimos la mirada en ellos. Es así”, lanzó.

Esta dura acusación generó que el directorio de la ANFP interpusiera una denuncia en la Fiscalía para que realice la investigación pertinente y, de ser necesario, cita al atacante a justificar sus graves declaraciones.