El nuevo estatus de Erick Pulgar en Flamengo: el club pretende extender el contrato y aumentar su precio de mercado

Fue un año redondo para Erick Pulgar. Si bien su equipo el Flamengo no logró ningún título en la temporada, el antofagastino se consolidó como uno de los jugadores indispensables para el cuadro más popular de Sudamérica.

Pero todo ha sido lento para el mediocampista chileno, quien llegó al Mengao en agosto de 2022, cuando la Fiorentina decidido ceder los derechos deportivos del jugador una vez que terminó su cesión desde el Galatasaray turco, a cambio de 3,3 millones de dólares, de acuerdo con los datos aportados por el diario O Globo.

De esa manera terminaba el idilio del futbolista con la Squadra Viola que, en agosto de 2019, había pagado cerca de 14 millones de dólares al Bologna para acceder a los servicios del jugador.

“Antes del traspaso en 2022 me surgió la oportunidad de ir al Flamengo, pero en ese momento Fiorentina no quiso dejarme marchar. Luego lo pasé muy mal por las lesiones y acabé perdiendo mucho espacio”, dijo el atleta en una reciente entrevista con ESPN.

Ya con Arturo Vidal en la mano, el Mengao no dudó en juntar a ambos volantes de la selección chilena. Después de más de un año de escasa actividad, solo en abril de este año, con la llegada de Jorge Sampaoli a la banca del elenco carioca, el exjugador de Universidad Católica se volvió imprescindible.

“Cuando mi agente me habló de Flamengo, Vidal ya estaba aquí y fue importante para la elección. Me habló muy bien del ambiente que había en Río de Janeiro y de que el grupo de jugadores del Flamengo era muy bueno. Fue la mejor decisión que he tomado en mi carrera”, complementó Pulgar.

Mejor volante de Brasil

Pero la situación del jugador cambió en 180 grados en los últimos meses. En el Brasileirao, el mediocampista disputó 25 partidos en los que marcó dos goles y consiguió tres asistencias.

Con el nortino en la cancha, el equipo de Flamengo ganó 17 partidos y perdió en solo cuatro ocasiones. Es decir, el Mais Querido consiguió más de un 73% de los puntos con el referente de la Roja en el campo de juego.

En el lado contrario, el Fla no tuvo al chileno en 13 ocasiones con solo 2 triunfos, seis igualdades y seis derrotas. Números más o menos, el equipo tuvo un aprovechamiento de apenas el 28% de los puntos.

Una incidencia que catapultó la fama de un club que tiene más de 52 millones de hinchas solo en Brasil. Tanto que, en el balance del último campeonato, Pulgar fue premiado con el galardón de la Bola de Prata de la cadena ESPN, el cual se entrega al mejor mediocampista del mejor campeonato del planeta, según el ranking de la Iffhs, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol de la FIFA.

Un nuevo rango

Suficiente para que la dirigencia del cuadro Rubro-Negro se apresure en tomar decisiones respecto del futuro del mediocampista.

De acuerdo con información publicada por el sitio partidario Coluna do Fla, el vice de fútbol del club Marcos Braz y el director Bruno Spindel trabajan de manera decidida en la extensión del contrato del chileno.

El atleta fue una verdadera apuesta para el cuadro de Río de Janeiro, el cual le hizo un contrato hasta diciembre de 2025. En el escenario actual, según el mismo medio, la dirigencia pretender alargar el compromiso con un nuevo salario el cual hoy se fija en los 135 mil dólares mensuales, lejos de los sueldos top del cuadro más rico de Brasil.

De acuerdo con los medios cariocas, el mes pasado un cuadro de Arabia Saudita preguntó por el precio del mediocampista, quien fue tasado en 11 millones de dólares por la dirigencia. Es decir, la cláusula de rescisión en un eventual nuevo contrato estará sobre esa cifra.

Encima, en los últimos días, equipos italianos habrían manifestado su intención de devolver al futbolista a la península, según Coluna do Fla. Otra razón para apurar la renovación del chileno.