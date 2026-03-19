El nuevo golpe que recibe el Santos de Neymar en el Brasileirao

El Santos recibe un nuevo golpe. Este miércoles cayó por 2-1 ante Internacional de Porto Alegre y la dirigencia decidió poner fin al proceso de Juan Pablo Vojvoda. En siete fechas de Brasileirao, el Peixe acumula un triunfo, tres empates y tres derrotas. Son decimosextos, un punto por encima precisamente del combinado colorado.

“El Santos FC anuncia la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda y de los miembros de su cuerpo técnico. El Club les agradece sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras”, señaló el club en un comunicado.

El exDT de Unión La Calera dirigió en total 34 partidos, con 10 victorias, 14 igualdades y 14 caídas, traducido en un 43% de rendimiento. Estuvo lejos de las campañas logradas en Fortaleza, donde permaneció por cinco temporadas.

Horas después de anunciar la desvinculación del transandino, el equipo donde milita Neymar anunció el arribo de Cuca, quien vivirá su cuarto período al mando de Santos.

Cuca envia recado após ser anunciado como técnico do clube! pic.twitter.com/e1lnquZ87r — Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026

“Acordó este jueves (19) contratar al entrenador Cuca para lo que resta de temporada. El nuevo técnico firmó un contrato válido hasta finales de 2026. Cuca llega al Santos acompañado de su asistente Cuquinha y del preparador físico Omar Feitosa. Nacido en Curitiba (PR), Alexi Stival tiene 62 años y comenzará su cuarta etapa en el Santos Futebol Clube. Anteriormente, el técnico dirigió al Alvinegro Praiano en 2008, 2018 y 2020-2021″, señala el escrito que confirmó la llegada del técnico.

El entrenador ya tuvo sus primeras declaraciones en su llegada al Peixe. “Estamos de vuelta en Santos. Estoy muy animado, muy esperanzado y también consciente de la responsabilidad que tenemos en este momento difícil que vive el club. Pero confiado en hacer un buen trabajo, en rescatar de cada jugador lo máximo, la esencia de cada uno, en beneficio del club. Quiero pedir ayuda a los hinchas, son fundamentales para que tengamos un buen año en la Copa del Brasil, en la Sudamericana y principalmente en el Campeonato Brasileño”, dijo.