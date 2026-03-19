SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El nuevo golpe que recibe el Santos de Neymar en el Brasileirao

    El Peixe ha tenido un complicado arranque en la competencia local. Este miércoles cayó ante Internacional.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El nuevo golpe que recibe el Santos de Neymar en el Brasileirao. Foto: @santosfc

    El Santos recibe un nuevo golpe. Este miércoles cayó por 2-1 ante Internacional de Porto Alegre y la dirigencia decidió poner fin al proceso de Juan Pablo Vojvoda. En siete fechas de Brasileirao, el Peixe acumula un triunfo, tres empates y tres derrotas. Son decimosextos, un punto por encima precisamente del combinado colorado.

    “El Santos FC anuncia la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda y de los miembros de su cuerpo técnico. El Club les agradece sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras”, señaló el club en un comunicado.

    El exDT de Unión La Calera dirigió en total 34 partidos, con 10 victorias, 14 igualdades y 14 caídas, traducido en un 43% de rendimiento. Estuvo lejos de las campañas logradas en Fortaleza, donde permaneció por cinco temporadas.

    Horas después de anunciar la desvinculación del transandino, el equipo donde milita Neymar anunció el arribo de Cuca, quien vivirá su cuarto período al mando de Santos.

    “Acordó este jueves (19) contratar al entrenador Cuca para lo que resta de temporada. El nuevo técnico firmó un contrato válido hasta finales de 2026. Cuca llega al Santos acompañado de su asistente Cuquinha y del preparador físico Omar Feitosa. Nacido en Curitiba (PR), Alexi Stival tiene 62 años y comenzará su cuarta etapa en el Santos Futebol Clube. Anteriormente, el técnico dirigió al Alvinegro Praiano en 2008, 2018 y 2020-2021″, señala el escrito que confirmó la llegada del técnico.

    El entrenador ya tuvo sus primeras declaraciones en su llegada al Peixe. “Estamos de vuelta en Santos. Estoy muy animado, muy esperanzado y también consciente de la responsabilidad que tenemos en este momento difícil que vive el club. Pero confiado en hacer un buen trabajo, en rescatar de cada jugador lo máximo, la esencia de cada uno, en beneficio del club. Quiero pedir ayuda a los hinchas, son fundamentales para que tengamos un buen año en la Copa del Brasil, en la Sudamericana y principalmente en el Campeonato Brasileño”, dijo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSantosNeymarBrasileiraoBrasil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me dio su bendición”: llega Todos los Males, thriller inspirado en idea de Alejandro Sieveking

    Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”

    Cirugía exprés a la mamá de Aguilera: parlamentarios oficialistas evalúan envío de antecedentes al Ministerio Público y AC

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Instalan y prueban la primera cabina del Teleférico Bicentenario, proyecto que conectará Huechuraba y Providencia

    Las alertas del Mineduc de Arzola por déficit presupuestario en educación ahora se trasladan a los SLEP

    Lo más leído

    1.
    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    2.
    Maximiliano Guerrero y la llegada de Fernando Gago a la U: “Fue un gran jugador, pero como entrenador no sé mucho”

    Maximiliano Guerrero y la llegada de Fernando Gago a la U: “Fue un gran jugador, pero como entrenador no sé mucho”

    3.
    “Malo conch...”: Jugador de Everton recibe sanción tras los duros insultos al árbitro Carvajal en la igualdad frente a la UC

    “Malo conch...”: Jugador de Everton recibe sanción tras los duros insultos al árbitro Carvajal en la igualdad frente a la UC

    4.
    Gritos de un lado para otro y amenaza de “golpe de estado”: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    Gritos de un lado para otro y amenaza de “golpe de estado”: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    5.
    “Un hombre raro”: la opinión de Gary Medel y los detalles de su conflicto con Fernando Gago, el nuevo técnico de la U

    “Un hombre raro”: la opinión de Gary Medel y los detalles de su conflicto con Fernando Gago, el nuevo técnico de la U

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”
    Chile

    Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”

    Cirugía exprés a la mamá de Aguilera: parlamentarios oficialistas evalúan envío de antecedentes al Ministerio Público y AC

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Aguas Andinas cerró 2025 con alza en ganancias por mayores tarifas y volumen de ventas
    Negocios

    Aguas Andinas cerró 2025 con alza en ganancias por mayores tarifas y volumen de ventas

    CAP aumentará su participación en Aclara Resources para reforzar su presencia en tierras raras

    FNE acusa que los cobros por derechos de formación en el fútbol profesional son desproporcionados

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    A cuatro golpes de los líderes: Joaquín Niemann se mete en el top 20 en un apretado comienzo del LIV Golf de Sudáfrica
    El Deportivo

    A cuatro golpes de los líderes: Joaquín Niemann se mete en el top 20 en un apretado comienzo del LIV Golf de Sudáfrica

    El nuevo golpe que recibe el Santos de Neymar en el Brasileirao

    En vivo: el Midtjylland de Darío Osorio quiere asegurar su paso a los cuartos de la Europa League

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    “Me dio su bendición”: llega Todos los Males, thriller inspirado en idea de Alejandro Sieveking
    Cultura y entretención

    “Me dio su bendición”: llega Todos los Males, thriller inspirado en idea de Alejandro Sieveking

    El actor Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en Hawaii

    Cancamusa reimagina un clásico con su versión de “Entre mis recuerdos”

    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán
    Mundo

    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán

    El debate abierto en Bolivia por los cambios en la conmemoración del Día del Mar con la llegada de Paz a la presidencia

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal