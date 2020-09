El padre de Messi ve “difícil” que el astro siga en el Barcelona

Jorge Messi llega a Barcelona. El padre de Lionel se desplazó en un vuelo privado a la Ciudad Condal a la que llega con un objetivo: conseguir la desvinculación de su hijo del club azulgrana. El delantero no parece dispuesto a dar pie atrás en su decisión de dejar el club por lo que su progenitor, quien también oficia como su agente, intentará buscar las condiciones más ventajosas posibles para conseguir su salida.

“Es difícil, difícil que Leo se quede”, declaró a la pasada antes de trasladarse desde el aeropuerto de El Prat hasta las oficinas de la fundación que sostiene el futbolista.

El jefe del clan Messi descartó negociaciones con el Manchester City. “No he hablado con Pep Guardiola, no he hablado con nadie. No sé nada del Manchester City”, aseguró.

La reunión que sostendrá Jorge Messi con el presidente del Barça, Josep Bartomeu, será crucial para definir el futuro del astro. El asesor más próximo del futbolista intentará persuadir a la dirigencia para que, al menos, rebaje considerablemente la cláusula de rescisión, que está establecida en 700 millones de euros.