El plan de Fernando Zampedri para llegar a punto al duelo frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores

Universidad Católica comienza a mirar de reojo su próxima presentación en la Copa Libertadores. La UC tendrá su estreno internacional en la temporada enfrentando a Boca Juniors en el Claro Arena.

Este duelo asoma como uno de los más complejos del grupo copero, por lo que los precordilleranos esperan llegar de la mejor manera. Antes, eso sí, deberán medirse contra Cobresal en el marco de la Copa de la Liga.

Una de las grandes preocupaciones de cara al certamen continental es Fernando Zampedri. El delantero ha sido baja del equipo cruzado por una dolencia muscular, que lo ha obligado a borrarse del equipo de Garnero. Debido a esta situación, estuvo ausente de los últimos compromisos contra Universidad de Concepción y Ñublense. Sin embargo, este viernes entrenó a la par de sus compañeros, lo que abrió esperanzas al interior del cuerpo técnico estudiantil. Atrás parecen quedar semanas de kinesiología y trabajo diferenciado.

El encuentro contra los mineros le puede dar la opción a Zampedri de retomar el ritmo competitivo para llegar de la mejor manera posible al cruce contra los xeneizes en una UC que necesita reafirmar la confianza en el trabajo del entrenador. Este lunes, durante la mañana, el estratega decidirá si lo suma al chárter que viajará rumbo a El Salvador.

Una preocupante tendencia

Si bien el arranque de Universidad Católica ha sido positivo, el equipo ha mostrado una preocupante tendencia desde el inicio de la Liga de Primera.

En seis de las siete fechas que se han disputado en el campeonato, los precordilleranos han comenzado perdiendo. Si se suman los encuentros de la Supercopa, aquel registro se expande a ocho partidos en la temporada.

¿Y en la Copa de la Liga? El panorama es similar. Contra el Campanil la UC debió remar desde atrás luego de que Cristhofer Mesías pusiera en ventaja a los auriazules. Así, Justo Giani y Diego Valencia aparecieron como los héroes para decretar el triunfo por 2-1.

Peor fue el caso en la segunda fecha del nuevo torneo. Ñublense pudo adelantarse en el marcador en el cierre del primer tiempo con la anotación de Giovanny Ávalos y, a pesar de los esfuerzos, la UC no pudo anotar.

Así, el regreso de Zampedri al equipo aparece como una alternativa para reforzar el ataque, al mismo tiempo que obligará a sus rivales a extremar las precauciones en la zona defensiva.

Por el momento, la idea del cuerpo técnico cruzado es que el Toro vaya al banco contra Cobresal y pueda ingresar en la segunda parte para no forzar más de la cuenta al futbolista en su retorno.

En especial porque, tras el partido contra los mineros, la UC deberá enfrentar a Palestino el 2 de abril en el que será el último choque antes de enfrentar a Boca Juniors.

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Las metas de la UC

Después de la caída contra Ñublense, Fernandu Zuqui entregó la pauta que pretende seguir la UC en la temporada. “Desde este lado no tenemos dudas. Sí tenemos que mejorar. Antes tenemos dos partidos importantes que jugar, pero para llegar bien a la Copa Libertadores tenemos que pensar ahora en el partido del lunes”, sostuvo.

“Es fundamental para nosotros ese partido. Ir, hacer un buen juego, ser protagonistas y ganar. Estamos en un club muy grande donde cada competencia que nos toque es jugar, tenemos que ganar, pero ganar imponiéndonos al rival y eso es lo que estamos buscando para encontrar nuestra mejor versión como equipo”, sumó.

Por último, indicó que “estamos calientes por lo que fue el último resultado. Puertas adentro somos los primeros en hacer autocrítica y en saber las cosas que tenemos que mejorar. Sabemos que no tenemos margen de error”, cerró.

El partido entre Cobresal y Universidad Católica está programado para este 30 de marzo, a partir de las 18.00 horas.