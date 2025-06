El plan de Lionel Scaloni en Argentina que ilusiona a Chile: “No tenemos la necesidad de ganar”

La Selección Argentina alista el plan para medirse frente a la Roja. Con el retorno de Lionel Messi a las convocatorias, tras siete meses de ausencias, el campeón vigente del mundo enfrentará a un combinado necesitado de triunfos en su sueño de meterse al repechaje del Mundial 2026.

En la previa al cotejo, Lionel Scaloni se refirió al duelo frente a Chile. Lo hizo en la conferencia de prensa, justo el mismo día en el que viajará a Santiago, a las 20.30 horas.

El DT, de entrada, aseguró que el partido de este jueves le servirá para probar variantes pensando en los desafíos que se avecinan.

“Hay muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. Decidiremos el equipo en el entrenamiento de pelota parada y por eso no tengo 100% confirmado el once. Le daremos la oportunidad a algún chico que no suele tener la chance de jugar. Si bien siempre el resultado es importante, no tenemos la necesidad de ganar y eso nos permite probar, por esova a haber varios cambios“, señaló.

En relación a Chile, el DT valoró la propuesta del equipo que conduce el cuestionado Ricardo Gareca. “Jugará como juegan siempre los equipos de Ricardo. Ha hecho partidos muy buenos y contra Paraguay no mereció perder. Siempre apuesta por el ataque. Es cierto que esta vezestá necesitado de puntos y veremos cómo responden. Es una linda prueba, sobre todo porque necesitamos ver a los chicos que no siempre tienen la oportunidad de jugar“, complementó.

El estratega también abordó la citación de futbolistas jóvenes del medio local. Franco Mastantuono, Kevin Lomónaco y Marano Troilo, los jugadores que tendrán su primera aparición.

“Siempre dijimos que a medida que el equipo necesite jugadores, no miramos donde juegan. Vimos que en el fútbol local había opciones que nos podían resolver inconvenientes. Es un buen momento para ver jugadores. Necesitábamos marcadores centrales porque Otamendi no puede jugar en el primer partido y tenemos otras bajas. A Kevin lo veníamos viendo hace tiempo y lo conocíamos de las selecciones juveniles, mientras que a Mariano lo veníamos siguiendo desde hace un año. Por otra parte, a Franco lo conocemos también de las juveniles y está atravesando un buen momento”, explicó.

Y agregó: “Es una oportunidad para que aprovechen. Siempre decimos que cuando hay una puerta abierta la tienen que aprovechar”.

Para cerrar, el técnico se refirió a las ausencias del equipo transandino. “Alexis Mac Allister estaba en la lista, pero viene arrastrando muchos problemas en el último año y decidimos que descanse porque no tenemos la necesidad de arriesgar jugadores. Eso hizo que llamásemos a Barrenechea y Buendía. En el caso de Lo Celso, también tiene algunos problemas y no va a poder estar en ninguno de los dos partidos”.

