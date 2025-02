El plan de Nicolás Córdova para recuperar a Damián Pizarro de cara al Mundial Sub 20

Este domingo la selección Sub 20 enfrentó su último partido del Sudamericano Sub 20 que se desarrolló en Venezuela. La Roja a cargo de Nicolás Córdova terminó cayendo por 3-0 contra Brasil dejando una magra imagen, pues desde Argentina 1999 que Chile no terminaba la fase final del torneo en la última posición.

Además, la competencia también dejó a algunos jugadores afectados por su rendimiento. Este es el caso de Damián Pizarro. El delantero de Udinese fue uno de los pocos seleccionados que milita en Europa, por lo que las expectativas sobre su participación eran más altas.

Además, debido a su experiencia en la Primera División chilena en 2023 y 2024 junto a Colo Colo, se esperaba que pudiera ser uno de los futbolistas que marcara diferencias en el Sudamericano.

Sin embargo, la falta de competencia le terminó pasando la cuenta. Pizarro se sumó a mitad del año pasado a Udinese, pero en el elenco friuli no está teniendo la regularidad que se esperaba. De hecho solo ha disputado un partido oficial, en el que apenas sumó 16 minutos en la eliminación contra Inter de Milán en la Copa Italia. Números que contrastan con los 1.508 minutos que acumuló en el Campeonato Nacional 2023 y los 596 que jugó en la edición 2024 (en la que estuvo sólo hasta la mitad de la temporada).

De esta manera, competir en el Sudamericano Sub 20 se transformó en la gran chance para mostrarse, pero no consiguió el éxito esperado.

Foto: Carlos Parra / FFCH

El análisis de Córdova

Es más, ya pensando en lo que será el Mundial Sub 20 de Chile, que se disputará en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, Nicolás Córdova presentó una primera evaluación sobre los jugadores que pueden o no estar presentes en la Copa.

“Hicimos una buena primera parte, muy peleada, pero después en la fase final, no tuvimos la capacidad de capitalizar las ocasiones de gol. Ante estos rivales, si no la metes adentro lamentablemente no ganas los partidos”, comenzó señalando una vez finalizada la presentación de la Roja en el Sudamericano.

Luego, profundizó en la poca eficacia del ataque a la hora de definir. “Hoy pasó lo mismo, en el primer tiempo pudimos haber hecho tres o cuatro goles. Contra Paraguay perdimos el partido en el último minuto y también tuvimos innumerables oportunidades. Al final, eso te hace decaer, hace que el equipo quede con menos fuerza”, planteó.

“Hay mucho trabajo por mejorar y arreglar, eso lo vamos a revisar llegando a Santiago”, continuó antes de hacer una evaluación general de la nómina. “Hay jugadores que cumplieron, otros que no, teníamos expectativas sobre algunos, otros no venían como favoritos para jugar e hicieron un buen torneo”, expuso.

“Llegando a Santiago vamos a hacer las evaluaciones y ver qué tenemos, qué quedó para volver a meterse, jugadores que van a aparecer y ver para armar el mejor plantel posible para el Mundial”, concluyó.

Críticas

Las ocasiones perdidas y el bajo rendimiento goleador de Damián Pizarro en la Roja le significó enfrentar las críticas de jugadores históricos de la Roja. Uno de ellos fue Carlos Caszely quien lanzó duros cuestionamientos sobre el formado en Colo Colo.

“Mi opinión de hace dos años no ha cambiado. ¿Quién fue el pelotudo que le puso el ‘Haaland de Macul’? Ahí ya lo mataron. A un tipo que le cuesta mucho hacer goles, no le pongan la 9, denle el 20, la 30. El 9 es sinónimo de gol. Ya lo mataron antes de empezar”, comentó el ‘Rey del Metro Cuadrado’ en su momento.

Foto: Carlos Parra / FFCH

Y tras las críticas Caszely, llegó uno de los momentos más duros para Pizarro. Después del empate 1-1 contra Uruguay, se vio una de las imágenes más duras del ariete de 19 años.

Luego de una jugada en la que los chilenos pedían un penal contra Ignacio Vásquez, el árbitro ecuatoriano Gabriel González decidió conversar en un tono fuerte con los capitanes de ambas escuadras. A continuación, comenzó un enfrentamiento entre los futbolistas nacionales y los de la Celeste, en donde estaba involucrado Pizarro.

Segundos después, se vio a Ariel Leporati sacar al delantero y comenzar a hablar con él. Posteriormente, las cámaras de la transmisión oficial captaron al delantero llorando desconsoladamente, lo que generó incluso que algunos de sus compañeros lo fueran a contener.

Por lo mismo, ahora la selección alista un plan para ayudar a Pizarro sicológicamente a la distancia. Así mismo, le enviarán pautas de trabajo específicas y estarán en conversación constante con Udinese para monitorear cómo sigue el delantero nacional.

El camino que viene para el delantero

Ahora, la tarea de Damián Pizarro será enfocarse en el cierre de la temporada de Udinese, pues aún tiene 13 partidos por delante para seguir peleando por un puesto, sabiendo que la lucha para lograrlo no será fácil.

De hecho, hasta Alexis Sánchez está quedando relegado al banco de suplentes, por lo que las oportunidades escasean para ambos chilenos.

Otra alternativa es que busque un lugar en otro equipo. De hecho, en el club albinegro ya manejan la opción de enviarlo a préstamo.

“Hablaremos con él para entender si será necesaria una cesión para que esté listo para la próxima temporada. Tiene un gran futuro por delante aquí en Udine”, señaló Gianluca Nani, director deportivo del club friuli, a finales de enero.