El polémico like de Marcelo Díaz a burla argentina contra Arturo Vidal

Arturo Vidal fue protagonista del partido entre Chile y Argentina. No precisamente por una actuación acorde a sus pergaminos futbolísticos. Al Rey, como suele pasarle en los encuentros frente a los transandinos, por momentos se le vio pasado de revoluciones. Sus encontrones con Rodrigo de Paul marcaron los minutos que estuvo en el campo de juego. En el entretiempo, de hecho, hubo un fuerte intercambio de gestos entre ambos.

El volante de Colo Colo es, hace rato, el depositario de las burlas al otro lado de la cordillera. Cada vez que pueden, le recuerdan un mensaje a sus hijos cuando la Roja bregaba por clasificarse al Mundial de Rusia, que no disputó a pesar de que la mejor generación de futbolistas que ha producido conjuntamente el país atravesaba su mejor momento.

El lienzo y el like

De esa época data un mensaje del Rey. “Descansen hijos míos. Papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial”, posteó el volante, en una imagen en la que aparecen dos de sus tres retoños. El objetivo no cumplido y las cuentas pendientes por el bicampeonato de América de la Roja a costa de la Albiceleste transformaron la expresión en inspiración para numerosos memes.

La última manifestación fue, de hecho, un lienzo que la hinchada transandina, que ocupó buena parte del sector sur del Estadio Nacional, desplegó en una de las rejas.

El polémico like de Marcelo Díaz.

Lo llamativo vino después. Varios medios, sobre todo los argentinos, publicaron el lienzo. Uno de ellos, TyC, es el que más ha avivado la rivalidad y el recuerdo de la mención de Vidal. Naturalmente, en esta oportunidad, no dejó pasar la ocasión.

Lo llamativo, en ese contexto, no es la publicación de los transandinos, sino una reacción puntual. Chilena, por cierto: el mensaje tiene un ‘like’ de Marcelo Díaz, quien volvió a la Roja en este proceso y quien ha reconocido distancia con el volante de Colo Colo. "Si tú le preguntas a Arturo Vidal por qué no fui convocado, te aseguro que no sabe, y yo tampoco lo sé.Ahora, si hubiese existido un problema con Arturo te aseguro que se hubiese arreglado de alguna forma, porque se conversa, se habla.Al menos yo por lo menos si me equivoco voy y lo hablo, pero como no tuve respuestas, no supe de qué se trata”, admitió en una entrevista con Mega, en marzo.