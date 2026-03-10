El potente mensaje de Víctor Dávila tras la operación que inicia la larga mejoría del delantero del América de México

Víctor Dávila está optimista, pese a vivir uno de los peores momentos de su carrera. Hace poco más de una semana, el delantero que defiende los colores del América de México sufrió una grave lesión que lo obligó a pasar por el quirófano. Tras la operación, el iquiqueño lanzó un potente mensaje.

Todo ha pasado muy rápido en la carrera del futbolista, al menos en los últimos días. En enero pasado estuvo cerca de arribar a Colo Colo, pero decidió quedarse en las Águilas, pese al insistente llamado del técnico Fernando Ortiz.

“Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las críticas. Fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, pero nunca estuvo en mi cabeza”, aseguró el atacante en entrevista con el diario azteca Récord.

Semanas más tarde, el atleta sufrió una de las peores lesiones para un profesional. El 4 de marzo pasado, el nortino sufrió una escalofriante lesión en la rodilla, en medio de la agónica derrota del equipo de Coapa por 2-1 ante el FC Juárez.

El puntero abandonó la cancha del estadio Azteca entre lágrimas. En su intento por controlar la pelota, su pierna derecha se quedó trabada en el pasto, provocándole una hiperextensión rotuliana, tan aparatosa como grave complicación.

Dávila cayó con evidentes muestras de dolor. Gritos que alertaron tanto a sus compañeros como rivales, quienes corrieron para socorrerlo. Tras recibir atención médica, debió dejar el terreno con un negro pronóstico.

Potente mensaje

A poco más de una semana del terrible hecho, Dávila inicia una lenta recuperación. El delantero chileno fue intervenido quirúrgicamente con éxito e inició el proceso de mejoría tras la rotura de ligamento cruzado.

Entonces, el iquiqueño viajó a Guadalajara para ser operado por el doctor Rafael Ortega, quien lo recibió en su clínica y confirmó el peor de los escenarios: un tiempo recuperación de entre nueve y 11 meses, según como avance la extremidad, tal como señala el diario Esto de México.

Tras salir del quirófano tapatío, el jugador escribió un mensaje esperanzador a los hinchas del América y se mostró optimista por su pronto regreso a la actividad.

“Nuevamente quisiera agradecerá todos por la preocupación que han tenido y a cada palabra de ánimo. Gracias a Dios salió todo perfecto (…) Gozoso y feliz de enfrentar este nuevo proceso”, anunció el nortino.

Los siguientes pasos en el fortalecimiento del jugador establece trabajo en piscina, fortalecimiento de la zona afectada, recuperación de la rodilla y toma de ritmo para volver a las canchas serán sus nuevos objetivos. Recién podría regresar entre noviembre de este año y enero del 2027, aunque su contrato termina en junio del próximo año.