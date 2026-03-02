SUSCRÍBETE
    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    El volante del América dio a conocer cuáles fueron los motivos por los que desechó la opción de arribar al Cacique de cara a la temporada 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Colo Colo cerró la temporada 2025 al debe. El conjunto de Macul no pudo cumplir sus objetivos en el plano local e internacional, quedando fuera de la pelea por el título de forma temprana y sin chances de clasificar a una competencia internacional.

    Esta situación provocó que la dirigencia de Blanco y Negro comenzara a buscar refuerzos para 2026, considerando también las partidas que tuvo el club.

    Dentro de las alternativas que se manejaron estuvo la de Víctor Dávila. El jugador del América, quien ya había sido dirigido en México por Fernando Ortiz sostuvo un diálogo directo con el entrenador. Sin embargo, su arribo a los albos no se concretó.

    Ahora, Dávila tomó la palabra para explicar la razón por la que optó por quedarse en Centroamérica a pesar del mal momento de las Águilas. “El fútbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien todos están al lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza porque entiendo el fútbol es de momentos”, comenzó señalando en conversación con Récord.

    “Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las críticas”, continuó.

    Fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, pero nunca estuvo en mi cabeza”, complementó.

    Por último, afirmó que, para recupera el ánimo personal y el rendimiento colectivo, “el trabajo duro es importante para volver a agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo”, cerró Víctor Dávila.

    El diálogo directo con Ortiz

    A finales de enero, El Deportivo informó que Fernando Ortiz se comunicó de forma directa con el jugador con el fin de reactivar las negociaciones. En ese momento se planteó que la fórmula para traerlo constaba de un préstamo por un año, asumiendo la mitad del salario del atacante. De todas maneras, el esfuerzo albo tenía que ser cuantioso. En Macul había una referencia: el costo que tendría que solventar el Cacique sería levemente superior a los $ 75 millones mensuales que costaba tener en el plantel a Sebastián Vegas. El desembolso por Dávila rondaría los $ 80 millones cada 30 días, poniéndolo en el top 5 de los sueldos del Cacique.

    El iquiqueño, de 28 años, irrumpió en el fútbol nacional con la camiseta de Huachipato. Con los acereros disputó 41 encuentros. Marcó tres goles y aportó dos asistencias.

    El Necaxa fue su puerta de entrada al fútbol mexicano, en 2017. En dos temporadas, disputó 42 duelos, anotó 13 conquistas y dio seis cesiones de gol.

    El Pachuca fue su estación siguiente en la carrera del nortino. 56 goles en tres temporadas lo instalaron como un nombre respetado en el país norteamericano. El León lo fichó después. En cuatro calendarios, disputó 103 duelos y marcó en 32 ocasiones.

    Entre 2023 y 2024 tuvo su única opción en el fútbol europeo: militó en el CSKA Moscú. En la escuadra rusa participó en 38 compromisos, con seis goles y siete asistencias.

    Las últimas dos temporadas las ha afrontado en la escuadra de Las Águilas, donde fue campeón de la Liga MX, en 2024.

