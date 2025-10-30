SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El recuerdo de Zizou Bergs sobre la polémica con Christian Garin en Copa Davis: “Tuve un bombardeo de mensajes chilenos”

El tenista belga a la controversial llave el equipo capitaneado por Nicolás Massú y aseguró verse afectado por los comentarios de los fanáticos nacionales: "Sentí miedo", señaló.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Zizou Bergs se refirió a la polémica serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica. Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica, en febrero pasado, tuvo un cierre escandaloso. Casi nueve meses después, el recuerdo aún está latente. El propio Zizou Bergs, que protagonizó la polémica agresión sobre Christian Garin, se refirió a la controversial situación.

El belga rememoró la situación y contó su versión: “El estadio estaba en éxtasis. Me dejé llevar. Me dirijo de forma imprudente al banquillo, mi oponente pasa y lo toco. Él se tumba y entonces no quiere seguir jugando, dice que no se siente bien y se va de la cancha. La victoria es mía y Bélgica gana el enfrentamiento para clasificarse a octavos de final”, comenzó señalando en diálogo con De Afspraak, de VTR Max.

Bergs también se refirió a la cuantiosa cantidad de mensajes en sus redes sociales que recibió por parte de los hinchas chilenos. “Posterior al partido, abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes en mis redes sociales, provenientes de chilenos. Lo realmente extraño es que me insultaron enviando recetes: ‘¿Cómo se hace el chile con carne? ¿Cómo se hacen las empanadas?’. En dos días recibí 400 mil”, aseguró.

Me sentí abrumado e inseguro, porque viajo por todo el mundo. Tenía que ir a jugar a Miami, allí hay muchos sudamericanos y también chilenos, sentí mucho miedo”, continuó.

Finalmente, el tenista de 26 años reveló que intentó no referirse al tema con el propósito de no generar más ruido en torno al mismo: “Mi estrategia fue no hablar del tema por mucho tiempo, dejar que se olvidara”, cerró.

La polémica con Garin

Bergs protagonizó una efusiva celebración tras conseguir un break. En ese contexto es que se dirigió hacia su equipo para realizar el cambio de lado y chocó al ariqueño, golpeándolo en la cara. El chileno cayó al piso, desatando los reclamos del equipo capitaneado por Nicolás Massú.

Chile pidió la descalificación, pero el umpire decidió continuar con el juego. Garin se negó a reanudar el partido, lo que terminó provocando su descalificación. Con esa derrota, el combinado nacional quedó fuera de las finales de la Copa Davis y debió jugar contra uno de los vencedores de los playoffs del Grupo Mundial I para mantener la categoría. En ese sentido, posteriormente, terminaría venciendo cómodamente a Luxemburgo.

En tanto, en septiembre pasado, Bergs se reencontró con un chileno. Se midió con Alejandro Tabilo en la segunda ronda del ATP 500 de Tokio, donde venció al zurdo en tres sets.

Más sobre:TenisPolideportivoZizou BergsChristian GarinCopa DavisNicolás MassúAlejandro TabiloBélgicaATP

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno define los cambios metodológicos que tendrá la Casen 2024

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Overoles blancos protagonizan incidentes en el Liceo Lastarria: hay tres sujetos detenidos

Transportes refuerza fiscalizaciones ante fin de semana largo: se estima que más de 850 mil personas saldrán de Santiago

Senado realizará el 10 de noviembre sesión para decidir sobre acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Republicanos marca distancia de propuesta de Kaiser en relaciones exteriores: “No es momento de plantear salirse de acuerdos”

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Overoles blancos protagonizan incidentes en el Liceo Lastarria: hay tres sujetos detenidos
Chile

Overoles blancos protagonizan incidentes en el Liceo Lastarria: hay tres sujetos detenidos

Transportes refuerza fiscalizaciones ante fin de semana largo: se estima que más de 850 mil personas saldrán de Santiago

Senado realizará el 10 de noviembre sesión para decidir sobre acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Gobierno define los cambios metodológicos que tendrá la Casen 2024
Negocios

Gobierno define los cambios metodológicos que tendrá la Casen 2024

Nicolás Noguera cierra su primer fondo de estaciones de servicios con retorno anual de más de 36%

Histórica juguetería estadounidense confirma fecha para desembarcar en Chile

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

¿Qué pasa si la U empata contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?
El Deportivo

¿Qué pasa si la U empata contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?

¿Por qué Lucas Assadi está en la lista de citados? La sorpresiva aparición del 10 en la nómina de la U para enfrentar a Lanús

La función que asumirá Cristóbal Campos mientras espera volver a jugar

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito
Cultura y entretención

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

Con disco nuevo y una flamante vocalista: cómo llega Linkin Park a Chile para su show en el Estadio Nacional

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares
Mundo

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

China exige a influencers ir a la universidad para hablar sobre salud o finanzas en redes sociales

Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”