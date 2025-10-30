El recuerdo de Zizou Bergs sobre la polémica con Christian Garin en Copa Davis: “Tuve un bombardeo de mensajes chilenos”

La serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica, en febrero pasado, tuvo un cierre escandaloso. Casi nueve meses después, el recuerdo aún está latente. El propio Zizou Bergs, que protagonizó la polémica agresión sobre Christian Garin, se refirió a la controversial situación.

El belga rememoró la situación y contó su versión: “El estadio estaba en éxtasis. Me dejé llevar. Me dirijo de forma imprudente al banquillo, mi oponente pasa y lo toco. Él se tumba y entonces no quiere seguir jugando, dice que no se siente bien y se va de la cancha. La victoria es mía y Bélgica gana el enfrentamiento para clasificarse a octavos de final”, comenzó señalando en diálogo con De Afspraak, de VTR Max.

Bergs también se refirió a la cuantiosa cantidad de mensajes en sus redes sociales que recibió por parte de los hinchas chilenos. “Posterior al partido, abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes en mis redes sociales, provenientes de chilenos. Lo realmente extraño es que me insultaron enviando recetes: ‘¿Cómo se hace el chile con carne? ¿Cómo se hacen las empanadas?’. En dos días recibí 400 mil”, aseguró.

“Me sentí abrumado e inseguro, porque viajo por todo el mundo. Tenía que ir a jugar a Miami, allí hay muchos sudamericanos y también chilenos, sentí mucho miedo”, continuó.

Finalmente, el tenista de 26 años reveló que intentó no referirse al tema con el propósito de no generar más ruido en torno al mismo: “Mi estrategia fue no hablar del tema por mucho tiempo, dejar que se olvidara”, cerró.

La polémica con Garin

Bergs protagonizó una efusiva celebración tras conseguir un break. En ese contexto es que se dirigió hacia su equipo para realizar el cambio de lado y chocó al ariqueño, golpeándolo en la cara. El chileno cayó al piso, desatando los reclamos del equipo capitaneado por Nicolás Massú.

Chile pidió la descalificación, pero el umpire decidió continuar con el juego. Garin se negó a reanudar el partido, lo que terminó provocando su descalificación. Con esa derrota, el combinado nacional quedó fuera de las finales de la Copa Davis y debió jugar contra uno de los vencedores de los playoffs del Grupo Mundial I para mantener la categoría. En ese sentido, posteriormente, terminaría venciendo cómodamente a Luxemburgo.

En tanto, en septiembre pasado, Bergs se reencontró con un chileno. Se midió con Alejandro Tabilo en la segunda ronda del ATP 500 de Tokio, donde venció al zurdo en tres sets.