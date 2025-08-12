El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción

El equipo de remo de bote cuatro sin timonel, tras la ceremonia de premiación. Foto: Team Chile

El Team Chile continúa brillando en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Este domingo habían obtenido 10 medallas, de las cuales cinco eran doradas. De esa cifra, el deportes que más contribuyó fue el remo, con tres de oro y dos de plata, una tendencia que se mantuvo durante este lunes.

Durante la mañana, el equipo nacional de remo compuesto por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López se quedaron con el primer lugar en el bote cuatro sin timonel. Con un tiempo de con un tiempo de 6 minutos, 19 segundos y 20 centésimas, superaron a Argentina y Brasil, segundo y tercero respectivamente.

Rafaela Santibáñez, en lo más alto

Foto: Team Chile Sebastian Miranda

Durante la tarde las alegrías llegaron gracias a la gran actuación de Rafaela Santibáñez, que se colgó el séptimo metal dorado de la delegación chilena en Paraguay al imponerse en la categoría florete en la esgrima.

La estadounidense Iris Yang fue su rival en la definición, a quien derrotó por 15-15.

Más medallas

Este lunes Chile no solo se colgó medallas de oro. Además, en la natación, Eduardo Cisternas festejó una plata en los 200 metros libres y Edhy Vargas obtuvo bronce en 200 metros espalda.

En tanto, Catalina Henríquez se colgó una medalla de bronce en el Ciclismo BMX Freestyle, con un puntaje de 72.67 puntos. Fue superada por las colombianas colombianas Queen Saray (oro) y Lizsurley Villegas (plata).

Por último, Tomás Hernández también se quedó con un bronce en el judo, en la categoría -73 masculino.

Con estos resultados, el Team Chile se ubica en el segundo lugar del medallero en la competencia, con con siete medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. Solo es superado por Brasil, que posee 22 oros, nueve platas y 10 bronces.