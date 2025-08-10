SUSCRÍBETE
El Team Chile se llena de éxito en los Juegos Panamericanos Junior y lidera el medallero en el inicio de Asunción 2025

La delegación nacional consiguió nueve medallas, cuatro de ellas de oro, y se instaló en la cima del certamen continental juvenil.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Camila Cofré, Emilia Liewald, Emilia Rosas y Emily Serandour obtuvieron una medalla de oro en la categoría de cuatro sin timonel femenino. Crédito: Óscar Muñoz Badilla / Team Chile.

El Team Chile vuelve a brillar de la mano del remo. Este domingo, con el canotaje como fuerte, obtuvo sus primeras medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La delegación nacional está liderando el medallero del evento continental juvenil.

La comitiva chilena continuó con su destacada actuación en el estreno del certamen y tradujo el positivo rendimiento en una serie de preseas. En total, fueron nueve las condecoraciones, siendo cinco de oro, dos de plata y dos de bronce.

La jornada dominical arrancó con éxito. A primera hora, en la Bahía de Asunción, Felipa Rosas obtuvo una medalla de plata tras en el singles del remo (8.00.58). Poco después, Martín Arcos y Benito Rosas se quedaron con el segundo puesto del doble par (6:33.28). Solo sería un anticipo de lo que vendría.

Más adelante, Rodrigo Paz y Pedro Labatut consiguieron el primer oro para el Team Chile, en el dos sin timonel. El binomio nacional se impuso con un tiempo de 6:42.63.

El remo siguió dando alegrías. La segunda medalla de oro llegó gracias al equipo de Camila Cofré, Emilia Liewald, Emilia Rosas y Emily Serandour en la categoría de cuatro sin timonel femenino; con un crono de 6:40.52.

El tercer oro, en tanto, fue obra en conjunto de Martín Arcos, Wiebe De Jong, Pedro Labaut, Bastián López, Benjamín Menjiba, Rodrigo Paz, Benito Rosas, Ignacio Wilson y Damián Araya en el ocho remos largos masculino; con un tiempo de 5:42.26.

El Team Chile comanda el medallero

La delegación nacional también destacó en otras disciplinas. En el tiro al plato, por ejemplo, logró la consecución de dos preseas. Diego Parra se quedó con la medalla de oro y José Aguilera con la de bronce en la pistola de aire 10 metros.

Mientras que la comitiva chilena también se subió al podio en el tiro skeet. Raimundo Roche y Rodrigo Moyano obtuvieron el primer y tercer puesto, respectivamente.

Esto permitió que el Team Chile se encumbrara en el medallero. El equipo nacional se instaló en la cima con un total de cinco medallas de oro (nueve en total, dos de plata y dos de bronce). Más atrás se encuentra Brasil (con dos de oro, dos de plata y dos de bronce), mientras que Colombia cierra el podio (con dos de oro y dos de bronce).

