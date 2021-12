El Sifup pide retener los dineros de la televisión de Melipilla para pagar los sueldos del plantel

El Sindicato de Futbolistas Profesionales entra en alerta. La expulsión de Deportes Melipilla de la actividad genera una serie de preocupaciones en el gremio, de cara al futuro de los jugadores que hoy tienen contrato con Los Potros. Seis miembros del plantel ya se han comunicado con la sede ubicada en Ñuñoa para saber cómo deben actuar frente a la resolución de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

Lo cierto es que el Sifup, comandado por Gamadiel García, toma recaudos. Busca que el dinero que recibe el equipo de la Región Metropolitana por concepto de televisación, que bordea los $ 200 millones mensuales, sea retenido para el pago de la planilla de salarios del plantel y los finiquitos que ya fueron pactados. Los pagos de la cadena televisiva se realizan a la ANFP durante los primeros siete días hábiles de cada mes.

“Buscamos retener esos $200 millones que reparte TNT. No hay otros dineros que como sindicato pudiésemos exigir. Hasta el momento, son cinco o seis jugadores los que se han comunicado con nosotros. De igual modo, ya le solicitamos a la ANFP un listado con los jugadores del equipo que siguen activos”, dice Gamadiel García, presidente del Sifup, al ser consultado por El Deportivo.

En el Sifup buscan reaccionar antes que ocurra la resolución final. “Si hay una expulsión del fútbol profesional, Melipilla no tendrá los recursos, porque no estará en el profesionalismo. Hay varios finiquitos ya en marcha, en cuotas, que están atrasados en sus pagos. Tenemos que retener esos recursos para prevenir eso. Le pedimos a la ANFP que retenga los montos económicos para realizar un pago por subrogación”, aclara.

García, al mismo tiempo, aclara el presente de la mayoría del plantel del equipo de la Región Metropolitana. “La mayor parte del plantel está finiquitado. Los más experimentados como Peranic no siguen, se fueron a otros equipos”, agrega.

“Es lo que corresponde”

El presidente del gremio lamenta que otro hecho de la misma índole se repita en el fútbol chileno. Lautaro de Buin, durante el primer semestre, también recibió una dura sanción por dobles contratos. “Lo que ocurre con Melipilla es lo que corresponde según los reglamentos. Lo que nosotros lamentamos es que esto siga ocurriendo. Hemos pedido que se modifiquen los contratos, porque los actuales no son el fiel reflejo de lo que se gana. Ahora habrá un contrato nuevo, en formato digital, en la que se reflejará todo en un solo vínculo. Será todo automático. El equipo que no paga, se sabrá”, comenta el exjugador.

Gamadiel García, para cerrar, pide que se sancione a los dirigentes que incurren en las malas prácticas. “En 2016 yo ya advertía que existía un gran problema. Se sanciona al trabajador, al hincha que no pueden estar con su equipo, pero los dirigentes no reciben ningún tipo de castigo por la mala administración. Eso también está estipulado, en el artículo 15 de los dirigentes. Todavía no veo ninguna medida disciplinaria en contra de algún dirigente porque hizo cosas mal”.