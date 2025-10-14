El Team ParaChile presenta a sus abanderados para los Parapanamericanos Juveniles 2025

En pleno corazón de Providencia, bajo la sombra de los árboles de la Plaza Pedro de Valdivia y con un entorno vivo que por momentos levantó polvo por el tránsito y el viento de primavera, el Team ParaChile presentó oficialmente a sus abanderados para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que se disputarán entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre en las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

La actividad, en la que estuvo Aruco, la mascota oficial que representa a una araucaria, incluyó un desfile inclusivo con seleccionadas y seleccionados paralímpicos, quienes mostraron la nueva indumentaria KS7 que vestirá a la delegación nacional en ceremonias y competencia. El escenario abierto, en contacto con la vegetación del sector, reforzó el carácter ciudadano del anuncio y acercó el espíritu de los Juegos a vecinas, vecinos y transeúntes.

“La presentación de esta vestimenta simboliza mucho más que un uniforme: representa el esfuerzo, la constancia y el orgullo de toda una generación de deportistas que inspira a Chile. Estos jóvenes nos demuestran que no hay límites cuando se lucha con pasión. Como Instituto Nacional de Deportes, nos llena de emoción acompañarlos en este camino y ver cómo representan al país con tanta entrega y determinación”, señaló Israel Castro, director nacional del IND.

Por su parte, el presidente del Copachi, Sebastián Villavicencio, destacó: “La designación de nuestros abanderados refleja el trabajo, la constancia y los valores que queremos proyectar como país anfitrión. Portar la bandera es un honor y también una responsabilidad: inspirar a nuevas generaciones y demostrar que el deporte paralímpico chileno tiene presente y futuro”.

Dos figuras emergentes

El Team ParaChile oficializó a Joseline Yévenes (Para tenis de mesa) y Hugo Silva (baloncesto en silla de ruedas) como abanderados para los Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. Yévenes arriba con impulso competitivo tras consagrarse campeona de dobles mixtos en el Parapanamericano de São Paulo 2025, mientras que Silva, capitán del club Los Dominicos, asumirá además la capitanía de la selección juvenil en la cita que se disputará en casa.

“Portar la bandera de Chile es un sueño hecho realidad y el resultado de años de trabajo. En São Paulo viví una alegría inmensa, pero ahora jugamos en casa y quiero que cada partido refleje la fuerza y la alegría de un equipo que no se rinde”, dijo Yévenes.

A ese ánimo se sumó Silva. “Sabemos que hay selecciones muy fuertes (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina), pero nosotros ponemos garra y pasión y no bajamos los brazos. Vengo con la experiencia de la selección adulta y quiero traspasar esa energía a los más jóvenes para que lo dejen todo en la cancha”, resaltó.

El desafío en casa: sedes y disciplinas

Chile será anfitrión de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 con una delegación de 113 deportistas en 11 disciplinas, y el objetivo de superar las 29 medallas alcanzadas en Bogotá 2023. El Parque Deportivo Estadio Nacional será el gran epicentro del evento, albergando ocho deportes: Para atletismo, gólbol, Para judo, Para natación, básquetbol en silla de ruedas (5x5 y 3x3), vóleibol sentado, fútbol para ciegos y boccia. A esto se suma el tenis en silla de ruedas en el Club Providencia y el Para tiro con arco en el Parque Peñalolén.

La Región de O’Higgins tendrá un rol protagónico con tres disciplinas: fútbol PC en el Estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, Para powerlifting en el Polideportivo Guillermo Chacón de Machalí, y Para tenis de mesa en el Polideportivo Luis Pavez de Rengo. En total, la cita reunirá a más de 1.100 jóvenes atletas de 27 países, consolidando a Chile como el primer país de América en organizar los tres grandes hitos paralímpicos continentales: Juegos Parasuramericanos 2014, Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y ahora los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.