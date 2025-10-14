SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El Team ParaChile presenta a sus abanderados para los Parapanamericanos Juveniles 2025

En una puesta en escena al aire libre, el Comité Paralímpico de Chile (Copachi) lanzó a sus portadores de bandera y exhibió la nueva indumentaria del equipo a 17 días del inicio de los Juegos.

Por 
El Deportivo
Joseline Yévenes y Hugo Silva, los abanderados para los Juegos Parapanamericanos Juveniles. Copachi

En pleno corazón de Providencia, bajo la sombra de los árboles de la Plaza Pedro de Valdivia y con un entorno vivo que por momentos levantó polvo por el tránsito y el viento de primavera, el Team ParaChile presentó oficialmente a sus abanderados para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que se disputarán entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre en las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

La actividad, en la que estuvo Aruco, la mascota oficial que representa a una araucaria, incluyó un desfile inclusivo con seleccionadas y seleccionados paralímpicos, quienes mostraron la nueva indumentaria KS7 que vestirá a la delegación nacional en ceremonias y competencia. El escenario abierto, en contacto con la vegetación del sector, reforzó el carácter ciudadano del anuncio y acercó el espíritu de los Juegos a vecinas, vecinos y transeúntes.

“La presentación de esta vestimenta simboliza mucho más que un uniforme: representa el esfuerzo, la constancia y el orgullo de toda una generación de deportistas que inspira a Chile. Estos jóvenes nos demuestran que no hay límites cuando se lucha con pasión. Como Instituto Nacional de Deportes, nos llena de emoción acompañarlos en este camino y ver cómo representan al país con tanta entrega y determinación”, señaló Israel Castro, director nacional del IND.

Por su parte, el presidente del Copachi, Sebastián Villavicencio, destacó: “La designación de nuestros abanderados refleja el trabajo, la constancia y los valores que queremos proyectar como país anfitrión. Portar la bandera es un honor y también una responsabilidad: inspirar a nuevas generaciones y demostrar que el deporte paralímpico chileno tiene presente y futuro”.

Dos figuras emergentes

El Team ParaChile oficializó a Joseline Yévenes (Para tenis de mesa) y Hugo Silva (baloncesto en silla de ruedas) como abanderados para los Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. Yévenes arriba con impulso competitivo tras consagrarse campeona de dobles mixtos en el Parapanamericano de São Paulo 2025, mientras que Silva, capitán del club Los Dominicos, asumirá además la capitanía de la selección juvenil en la cita que se disputará en casa.

“Portar la bandera de Chile es un sueño hecho realidad y el resultado de años de trabajo. En São Paulo viví una alegría inmensa, pero ahora jugamos en casa y quiero que cada partido refleje la fuerza y la alegría de un equipo que no se rinde”, dijo Yévenes.

A ese ánimo se sumó Silva. “Sabemos que hay selecciones muy fuertes (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina), pero nosotros ponemos garra y pasión y no bajamos los brazos. Vengo con la experiencia de la selección adulta y quiero traspasar esa energía a los más jóvenes para que lo dejen todo en la cancha”, resaltó.

El desafío en casa: sedes y disciplinas

Chile será anfitrión de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 con una delegación de 113 deportistas en 11 disciplinas, y el objetivo de superar las 29 medallas alcanzadas en Bogotá 2023. El Parque Deportivo Estadio Nacional será el gran epicentro del evento, albergando ocho deportes: Para atletismo, gólbol, Para judo, Para natación, básquetbol en silla de ruedas (5x5 y 3x3), vóleibol sentado, fútbol para ciegos y boccia. A esto se suma el tenis en silla de ruedas en el Club Providencia y el Para tiro con arco en el Parque Peñalolén.

La Región de O’Higgins tendrá un rol protagónico con tres disciplinas: fútbol PC en el Estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, Para powerlifting en el Polideportivo Guillermo Chacón de Machalí, y Para tenis de mesa en el Polideportivo Luis Pavez de Rengo. En total, la cita reunirá a más de 1.100 jóvenes atletas de 27 países, consolidando a Chile como el primer país de América en organizar los tres grandes hitos paralímpicos continentales: Juegos Parasuramericanos 2014, Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y ahora los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

Más sobre:Juegos Parapanamericanos JuvenilesJoseline YévenesHugo SilvaCopachiSebastián Villavicencio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza

Oposición no suelta al ministro Montes: ahora apunta al sistema con que Minvu paga a proveedores

Trump condiciona ayuda a Argentina al apoyo electoral a Milei “si pierde, no seremos generosos”

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Cámara de Diputados aprueba resolución que tipifica como genocidio los actos de Israel a la población de Gaza

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Oposición no suelta al ministro Montes: ahora apunta al sistema con que Minvu paga a proveedores
Chile

Oposición no suelta al ministro Montes: ahora apunta al sistema con que Minvu paga a proveedores

Cámara de Diputados aprueba resolución que tipifica como genocidio los actos de Israel a la población de Gaza

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Trump condiciona ayuda a Argentina al apoyo electoral a Milei “si pierde, no seremos generosos”
Negocios

Trump condiciona ayuda a Argentina al apoyo electoral a Milei “si pierde, no seremos generosos”

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

Australis Seafoods amplía por tercera vez querella por administración desleal

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios logran victorias trabajadas en Olbia y Curitiba
El Deportivo

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios logran victorias trabajadas en Olbia y Curitiba

Presidente de FIFA llega a Chile: Gianni Infantino inaugurará el CAR José Sulantay antes de la final del Mundial Sub 20

Adiós a las reprogramaciones sin fin: ANFP acepta medida de TNT que busca sancionar a los clubes por suspender partidos

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza
Mundo

“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza

Con alto el fuego y rehenes liberados: Cómo Netanyahu busca ahora su redención política

Trump anuncia que seis personas murieron en nuevo ataque de EE.UU. contra embarcación frente a Venezuela

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo