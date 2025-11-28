BLACK SALE $990
    El título se puede definir en Qatar: lo que necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1

    Este viernes arranca una nueva prueba del calendario del Gran Circo. El piloto de McLaren tiene la oportunidad de celebra, aunque Max Verstappen y Oscar Piastri aún tienen algo que decir.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Lando Norris puede coronarse este fin de semana en la Fómula 1.

    Este fin de semana puede ser decisivo para Lando Norris en la Fórmula 1. El piloto de McLaren tiene la chance de ganar su primer campeonato de la máxima categoría del automovilismo. El británico consiguió sacar una ventaja importante a su compañero de equipo, Oscar Piastri, y al neerlandés Max Verstappen, aunque este viene recortando la distancia en las últimas semanas.

    Haciendo los cálculos respectivos, Norris tiene la oportunidad concreta de quedarse con el título en el circuito internacional de Lusail en la penúltima carrera de la temporada. A falta de 58 puntos en disputa, el inglés le saca 24 unidades a sus más cercanos perseguidores.

    Uno de los factores clave de la prueba que se desarrollará en Qatar es que habrá una carrera de sprint. Si Norris se lleva la victoria tanto en el sprint del sábado como en la competencia del domingo, será campeón. De todas maneras hay otras maneras que pueden darle el título.

    Antes, cabe destacar que las situaciones vividas en el circuito de Las Vegas tuvieron un gran impacto en la definición del título.

    Las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri después de que la FIA determinara que “el espesor del patín más trasero de ambos vehículos era menor que el espesor requerido” le permitieron a Max Verstappen acercarse.

    El neerlandés recortó 25 puntos a sus máximos rivales e una carrera, igualando a Piastri con 366 unidades y quedó a otros 24 de Norris, quien lidera con 390 puntos.

    La clave está en que el piloto del monoplaza número 4 de McLaren finalice el domingo con 26 puntos de distancia por encima de Piastri y Verstappen, sumando dos más que ellos este fin de semana, o bien que finalice con 25 unidades de ventaja pero habiendo sido el ganador del GP de Qatar, por lo que ante una eventual igualdad de puntos definirían las victorias a su favor.

    Ahora, si ni Verstappen ni Piastri ganan el sprint del sábado, a Norris le bastará con ganar el domingo. Otra opción es que el inglés gane la sprint y termine por delante de ambos rivales el domingo. A su vez, si Norris suma al menos tres puntos en la sprint (sexta posición) y gana la carrera del domingo, será campeón.

    Si Verstappen o Piastri ganan el domingo, ambos sin chances de ser campeones en Qatar cualquiera sean los resultados, Norris solamente podría coronarse si ganó la sprint y quien gane la carrera principal se quede afuera de los puntos el sábado.

    Así se desarrollará el Gran Premio de Qatar

    El Gran Premio de Qatar inicia este viernes 28 de noviembre con el desarrollo de una única práctica libre (10.30 horas de Chile) para luego dar paso a la clasificación de la carrera sprint (14.30).

    Para el sábado se espera la carrera sprint a las 11.00 horas y en segundo turno, desde las 15.00, la clasificación para la prueba del domingo.

    El Gran Premio de Qatar se correrá este domingo 30 de noviembre a partir de las 13.00 horas.

