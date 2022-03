El uno a uno de la U: el equipo de Escobar pasa vergüenza en Macul

Universidad de Chile otra vez no pudo en el Monumental. Los azules fueron presos del nerviosismo y, en seis minutos, Colo Colo destruyó las esperanzas de la U en el clásico. La idea de Escobar, de mezclar juventud con experiencia, fue socavada por un Quinteros que supo ganar el mediocampo y atacar las bandas. Además, la defensa azul hizo aguas todo el partido. Ronnie Fernández fue el único que pareció entender el partido que se estaba jugando.

Hernán Galíndez

Nervioso y poco seguro. Luego del autogol de Tapia, en el que no tuvo mucha responsabilidad, se le vio muy inseguro con las manos y en las decisiones. En el segundo gol, el remate de Solari lo pilló muy adelantado y después no pudo recuperarse para contener el remate de Costa. En los otros goles de los albos, poco pudo hacer. Lo único destacable fue una gran tapada en los 88′ tras tiro libre de Santos. No obstante, poco del arquero ecuatoriano, quien nunca logró dar sensaciones de seguridad a su defensa.

Yonathan Andía

Colo Colo lo atacó poco por su lado. Se le vio muy contenido y poco profundo. No se proyectó con peligro y nunca se presentó como una opción en ataque. Una sombra del que fuera el gran lateral de Unión La Calera.

Bastian Tapia

En su primer clásico el joven central cometió un autogol a los 9 minutos. Hasta ahí, no se le veía mal. Sin embargo, se le vino la tarde y, al igual que su compañero de zaga, se vieron inmersos en los errores. Siempre mal posicionado, tampoco fue claro en la salida. En el cuarto gol de Colo Colo quedó muy mal parado. Para cerrar su desastrosa jornada, a los 90+3′ fue expulsado por agarrar de la camiseta a Bolados y cortar una clara opción de gol. Un desastre.

Ignacio Tapia

El “mejor” de la defensa azul, si es que se puede decir que hubo algo bueno. Pudo rechazar varios balones, pero no logró ser la referencia atrás. Se le vio débil en el vendaval albo del primer tiempo, mostrando poca solidez. Al igual que su compañero de zaga, quedó muy mal posicionado en el cuarto gol. La inexperiencia le jugó una mala pasada.

Marcelo Morales

Colo Colo atacó por su banda y le costó frenar las subidas de Pablo Solari. En el segundo gol de los locales, quedó vendido contra Lucero. Frágil en la marca durante la primera mitad. Fue un pasadizo y el más bajo de la retaguardia laica. Tampoco fue factor en el ámbito ofensivo. Se ganó una amarilla en el 47′ por una falta contra Solari. Partido para el olvido.

Álvaro Brun

No dio el ancho en el mediocampo. Así de simple. Ni atacando ni defendiendo. Nunca se entendió ni con Seymour ni con Osorio. Siempre a destiempo y cubriendo mal la cancha. Salió en el entretiempo por Felipe Gallegos.

Felipe Seymour

El capitán de los azules intentó poner equilibrio, pero no lo logró. Siempre a destiempo y mal posicionado. El mediocampo de la U fue muy insustancial. No se entendió nunca con Brun. Luego, en la segunda mitad, se dedicó a pegar. Pésimo partido.

Junior Fernándes

Apareció por destellos. Un remate al minuto 40, tapando por Cortés, fue su único aporte. Abandonó la cancha en la primera mitad por Jeisson Vargas.

Darío Osorio

Se vio perdido en el mediocampo. Errático en los pases y en la entrega. Intentó algunos pases en profundidad pero nunca estuvo claro. Cerró su mal partido con una lesión a los 63′ que lo llevó a ser reemplazado por Pablo Aránguiz.

Cristian Palacios

Perdió un penal en el 19. Se lo repitieron y lo mandó al poste. Nulo aporte de Palacios en el primer tiempo. En el segundo tiempo trató de moverse más y, a los 71′, convirtió un dudoso penal cobrado por Tobar. No fue el delantero que se espera en un clásico. Además, se ganó una amarilla al 60′ por una entrada a destiempo contra Gil. Salió en el 75′ por Camilo Moya. Al debe el artillero.

Ronnie Fernández

Mostró movilidad y jerarquía en los primeros minutos, realizando diagonales y pidiendo el balón. Fue el único que sintió el partido como un clásico. Generó peligro en el área e incluso, se le vio colaborando en defensa.

Generó el penal que convirtió Cristian Palacios en el minuto 71 y luego se ganó una amarilla en el 84′. De todas formas, el mejor de los azules.

Jeisson Vargas

Se posicionó entre las dos líneas de Colo Colo y, desde ahí, empezó a generar algo de fútbol. Sin embargo, ya a los 55′ del segundo tiempo los de Quinteros ya ganaban 4 a 0. De ahí en más, poco pudo hacer.

Felipe Gallegos

Entró y lo primero que hizo fue rematar al arco. Luego, se diluyó entre los mediocampistas albos.

Pablo Aránguiz

No se sabe a qué entró. Poco aporte ofensivo. Insustancial.

Camilo Moya

Se supone que ingresó por Palacios para darle más equilibrio al medio. No aportó y, además, se ganó una merecida roja a los 86′ por una entrada imprudente sobre Marco Bolados. Otra expulsión en el Monumental para el volante. Pésimo lo del canterano.