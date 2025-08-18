En Argentina le dan con todo a Carlos Palacios tras su regreso a la titularidad en Boca Juniors: “Se entrena en las discos”.

Boca Juniors volvió a ganar. Luego de cuatro meses, el equipo xeneize sumó tres puntos. Lo hizo con Carlos Palacios como titular. El chileno no jugaba desde el 18 de julio. Si bien los dirigidos por Miguel Ángel Russo ganaron 3-0, las críticas para el ex Colo Colo no fueron positivas. Estuvo en la cancha hasta el minuto 70 y luego de su salida, sus compañeros marcaron dos goles.

“El lunar es la inclusión como titular de Palacios, no porque Velasco sea mucho más en rendimiento sino por el simple hecho de que mientras uno se comporta como un profesional (el ex Independiente), el otro se entrena en las discos y no se hidrata con isotónicas, precisamente. A algunos jugadores, nobleza obliga, se les perdonan esos deslices porque luego en la cancha responden. No es el caso del chileno, cuyo aporte es insignificante”, publicaron en TyC Sports.

Carlos Palacios fue titular en Boca Juniors.

En Olé fueron menos duros con su desempeño. “Fue con los dos pies hacia adelante y levantó por el aire a un rival: amarilla. La tocó poco en el PT, pero sí la hizo bien en una contra que condujo. Cerró bien de cabeza en el área”, describen.

Por su parte, en Bolavip Argentina no hicieron una buena valoración de su cometido. “Pésimo retorno al equipo. Lento para mover la pelota. No aportó cambios de ritmo”, expusieron.

Mientras que el medio partidario Planeta Boca Juniors apunta a que puede mejorar “Algunos buenos movimientos en el primer tiempo, pero no mucho más. Le costó mantener el nivel. Volvió a jugar tras tres partidos. Sigue lejos de su mejor versión”, indican.