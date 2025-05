En Argentina vuelven las críticas a Carlos Palacios por su conducta en Boca Juniors: “Hay un desorden enorme”

Carlos Palacios vuelve a estar entre los focos en Argentina. El jugador de Boca Juniors es criticado por supuestamente haberse ido de fiesta luego de la victoria del cuadro xeneize ante Lanús, en la tanda de penales.

“Palacios tiene muy mala conducta exterior. Tiene las mismas dificultades que en Chile. El sábado, al finalizar el partido, estaba en un boliche. Hay un enorme desorden en Boca dentro del plantel”, comentó Horacio Pagani, en TyC Sports.

En esa línea, el periodista enfatizó en que se trata de un problema generalizado dentro del camarín del elenco transandino. “Recibí información de primera, fotos y testimonios. Falta autoridad. Es natural este desorden cuando no hay poder de manejo de vestuario”, remarcó.

Palacios celebra un gol junto a Edison Cavani. . Por AFP

La visión de Palacios

El futbolista nacional habló de su momento en Boca este martes y aseguró estar cómodo en Buenos Aires. “Estoy feliz, tranquilo. He tenido una adaptación muy buena, se me hizo fácil. Los compañeros y la gente del club me han hecho sentir importante desde el primer día. Espero que podamos salir campeones”, señaló a TNT Sports.

“Yo entro a jugar a la pelota, Dios me dio un don, un privilegio. Siento que a veces no razono en el lugar y momento donde estoy. Entro al estadio y siento que estoy jugando con mis amigos, en el barrio. Eso me ayuda un montón en ese sentido. Me pasó en Colo Colo. En Brasil no me pasaba, me presionaba yo mismo. Ahora, ponerme la camiseta de Boca... es algo que no tiene explicación ni dimensión”, enfatizó.

“Antes la presión la llevaba, ahora salgo a disfrutar. Antes de entrar a la cancha me digo que le gané a la vida”, añadió.