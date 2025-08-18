En Europa alucinan con la remontada de Rahm sobre Niemann: “De los más improbables éxitos logrados en el deporte moderno”

Joaquín Niemann sufrió un doloroso tropiezo. El chileno se quedó a las puertas de su coronación y perdió el título del LIV Golf a manos de Jon Rahm. El español se consagró en el certamen de fondos saudíes por segundo año consecutivo por sobre el talagantino.

El nacional cayó ante un sublime rival, que tuvo una jornada de ensueño. El vasco consiguió una épica remontada este domingo tras sellar 10 birdies, un Eagle y solo un bogey.

En ese sentido, la prensa internacional enloqueció por la increíble actuación del español. “Jon Rahm ha conseguido un imposible. Uno de los más improbables éxitos logrados en el deporte moderno. El golfista de Barrika ha ganado el LIV Golf 2025, el supercircuito impulsado por Arabia Saudí con los mejores jugadores del mundo y una inédita dotación económica. Y lo ha hecho después de llegar a las dos últimas citas con escasísimas opciones”, indicó Marca.

“El triunfo en la general final, y los 18 millones de dólares con los que estaba dotado, parecían en la mano de Joaquín Niemann, que había ganado cinco títulos. Pero Rahm rozó la proeza la pasada semana en Chicago y en esta, en Indianápolis, la ha conseguido. En el prestigioso Club de Chatham Hills, en Westfield. Rahm ha logrado nada menos que 22 golpes bajo par tras las tres jornadas de competición, coronadas con un espectacular -11 final. Ha logrado el gran éxito de la temporada y en el momento en que lo necesitaba. Y como decimos, le ha valido 18 millones de dólares. En dos años ha ganado 75 millones en premios”, añadió el medio español.

Festejos en España

Mundo Deportivo estuvo en la misma línea: “Rahm, campeón del circuito LIV tras un último día magistral que le reporta 18 millones de dólares”, tituló.

“Con una última vuelta magistral, Jon Rahm conquistó en Indianapolis el título individual del circuito LIV por segundo año consecutivo, embolsándose el suculento bonus de 18 millones de dólares (unos 15,5 millones de euros) tras desbancar al chileno Joaquín Niemann, que llegaba líder del ranking a la última cita después de haber ganado nada menos que cinco torneos. Pero se impuso la regularidad de Rahm, que pese a no haber ganado un solo torneo este año, acumula 12 puestos en el top-10. Estuvo a punto de romper esa sequía Rahm en ‘Indy’, pero se lo impidió Sebastián Muñoz en el playoff cuando el vasco ya se había asegurado la corona global”, siguió.

Para AS, más de lo mismo: “A Jon le funcionó todo. Perfecto en el tee de salida, con buenos hierros a bandera, y metiendo putts largos, que solo fueron impulsando la moral del español mientras que Niemann, que jugaba en el mismo grupo, se iba encogiendo ante el recital del de Barrika”, escribió en su comentario.